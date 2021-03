Uniwersytet Oksfordzki: Pod tym względem Polska wyprzedza Niemcy i Francję

Według serwisu w Serbii, zamieszkanej przez niespełna siedem mln ludzi, dwoma dawkami zaszczepionych jest 12,7 proc. społeczeństwa. Na Malcie, gdzie mieszka nieco ponad 500 tys. osób, dwie dawki preparatu otrzymało 11,1 proc. ludzi.

Trzecie miejsce w tej statystyce zajmuje Turcja (ponad 82 mln mieszkańców) - 8,2 proc. zaszczepionych dwoma dawkami.

Polska w tym zestawieniu jest na 10. pozycji(5,2 proc.). Dalej są m.in. Wielka Brytania (5 proc.), Włochy (4,8 proc.), Niemcy (4,6 proc.), Szwecja (4,5 proc.), Francja (4 proc.).

Pod względem szczepień co najmniej jedną dawką zdecydowanym liderem w Europie jest Wielka Brytania - tam ponad 33 mln osób otrzymało pierwszy zastrzyk preparatem na koronawirusa. Druga jest Turcja (ponad 14,5 mln), trzecie Niemcy (12,3 mln). Polska jest na ósmej pozycji (ponad 5,7 mln).

Szczepienia na szerszą skalę

Wkrótce szef KPRM Michał Dworczyk przedstawi nowe zasady programu szczepień – zapowiedział w poniedziałek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

– Co do kwestii osób, które będą kwalifikować na szczepienia i możliwie przeprowadzać szczepienia, to tutaj ustawa jutro będzie procedowana w Sejmie, to ustawa, która zwiększa grupę osób, które po pierwsze mogą kwalifikować, a po drugie szczepić, więc czekamy na przeprocedowanie tego projektu ustawy i by ta ustawa jak najszybciej weszła w życie. Rzeczywiście ta grupa osób poszerza się o pracowników medycznych, pielęgniarki, co do szczepienia to również o farmaceutów czy fizjoterapeutów – powiedział Wojciech Andrusiewicz.

– Ponieważ w związku z zapowiedziami producentów i z harmonogramem dostaw na pewno wejdziemy w ten moment, w którym tych szczepionek w naszym kraju będzie dużo więcej i na pewno na szerszą skalę będą rozpoczęte te szczepienia populacyjne, więc na pewno trzeba będzie nam miejsc, w których będziemy mogli na tę szerszą skalę szczepić – tłumaczył rzecznik MZ.

Andrusiewicz zaznaczył, że szczegóły w tej sprawie poda szef KPRM na osobnej konferencji.

