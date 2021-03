Prof. Horban: 9 kwietnia jest bardzo umowny. Myślę, że obostrzenia będą obowiązywały dłużej

Prof. Andrzej Horban zaapelował na antenie radia TOK FM o to, aby przede wszystkim przestrzegać obostrzeń. – Maseczki, dystans, dezynfekcja. W tej kolejności. Przede wszystkim dystans – podkreślał. Jak dodawał, część osób wciąż zachowuje się w "skrajnie nieodpowiedzialny sposób", lekceważąc zalecenia dot. m. in. dystansu społecznego.

Ekspert zaznacza, że niezwykle ważne będą nadchodzące dni. – Spotkajmy się w gronie tych, z którymi żyjemy na co dzień, przestańmy podróżować – zwraca się do tych, którzy planują świąteczne wyjazdy.

Co z zakazem przemieszczania się?

Prof. Horban pytany o to, czy rząd na poważnie rozważa wprowadzenie zakazu przemieszczania się, doradca premiera mówi: – Myślę, że to byłaby bardzo duża ostateczność, bo to jest mało wykonalne. Można wprowadzić zakaz, tylko to musi być realne. Ludzie muszą tego przestrzegać, więc może lepiej zacząć od prośby.

Jak stwierdził, zdecydowana większość społeczeństwa zachowuje się racjonalnie, dlatego apele mogą zdaniem doradcy premiera wystarczyć.

– Wiemy, że jeżeli te obostrzenia zostały wprowadzone, to ich efekt będziemy wiedzieli w ciągu tygodnia, dwóch, czasami trzech tygodni. Że liczba zakażeń zacznie spadać, jeżeli zacznie spadać, to będziemy w dużo lepszej sytuacji, bo z każdym dniem będzie rosła liczba osób zaszczepionych – zaznacza prof. Andrzej Horban.

Na pytanie, do kiedy mogą obowiązywać obostrzenia, ekspert odparł, że 9 kwietnia jest "bardzo umowny". – Myślę, że one będą obowiązywały dłużej – podsumował gość radia TOK FM.

