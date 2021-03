Ekologiczne propozycje Hołowni. Chce powołać "zielonego wicepremiera"

– Rozmowa o neutralności klimatycznej jest dziś koniecznością. Każdy dzień, w którym nic z tym nie robimy, to dzień zabrany z życia naszych dzieci – mówił w poniedziałek Szymon Hołownia. Jak dodał, Polska 2050 solidnie przygotowuje się do "wzięcia odpowiedzialności za Polskę".

Neutralność klimatyczna

Lider Polski 2050 zaprezentował plan dojścia do neutralności klimatycznej. Zakłada on, że do 2030 r. 40 proc. prądu pochodzić będzie z Odnawialnych Źródeł Energii. Najpóźniej do 2040 r. odejdziemy od węgla, a do roku 2050 nasza gospodarka ma być oparta na czystej energii.

– Ceny energii elektrycznej w Polsce należą do najwyższych w Europie, bo elektrownie muszą płacić za to, że produkują brudną energię z węgla. Rosną i będą rosnąć nasze rachunki za prąd. Coraz mniej konkurencyjny staje się z roku na rok polski przemysł, za chwilę poszybują pod sufit ceny ciepła. Do naszego powietrza trafiają nie tylko gazy cieplarniane. Nasze polskie niebo jest dziś jak wielka, szara hałda śmieci. Tylko z powodu przedwcześnie umiera w Polsce około 50 tys. ludzi rocznie – wskzywał Szymon Hołowna.

Wicepremier od zielonej energii

– Musimy dokładnie wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za zieloną transformację i ta osoba musi mieć realną władzę. Minister odpowiedzialny za ten obszar powinien mieć w rządzie rangę wicepremiera. "Zielony wicepremier" stałby na czele Komitetu Rady Ministrów ds. dekarbonizacji gospodarki. "Zielony Komitet" poddawałby projekty ustaw procedurze "Zielonego Światła+" – poinformował Hołownia.

Lider Polski 2050 wskazał, że chce forsować proekologiczne zmiany w prawie. Chodzi o ty, by sąsiedzi i lokalne społeczności mogły wspólnie dokonywać inwestycji w OZE np. w fotowoltaikę, energetykę wiatrową czy biogazownie. Hołownia zaznacza, że trzeba pozwolić prosumentom zarabiać na nadwyżkach produkowanej przez siebie energii.

Radykalna walka ze smogiem

Kolejnym punktem proekologicznego programu Polski 2050 jest rozprawienie się ze smogiem.

Szymon Hołownia ocenił też, że w ciągu 10 lat możliwe jest pokonanie smogu. Jego zdaniem, wsparciu z publicznych środków należy wymienić do 2030 r. wszystkie kopciuchy. – W tym celu trzeba gruntownie zmienić program Czyste Powietrze. Czas na Prawdziwie Czyste Powietrze. Rozpatrywanie wniosku powinno zostać skrócone maksymalnie do tygodnia – powiedział.

Hołownia chce także wspierać rolnictwo ekologiczne i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym.

Czytaj też:

"Eksperymentuje na ludziach". Dr Bodnar ostro o ministrze zdrowiaCzytaj też:

Winnicki bezlitosny: Celebrytki-idiotki grzejące się na egzotycznych wyspach