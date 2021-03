Wulgarny atak na warszawski kościół. Proaborcyjne organizacje chwalą aktywistów

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym widać race przed kościołem Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Zdjęcie opublikowano na profilu Warszawskiej Federacji Anarchistycznej.

Wulgarna akcja anarchistów

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. Nieznani sprawcy odpalili przed kościołem race, przez co wejście do świątyni oraz okolica wokół budynku spowita była gęstym, czarnym dymem.

Z kolei na rusztowaniach ustawionych przed kościołem rozwieszono ogromny transparent z hasłem skierowanym do Instytutu Ordo Iuris. "Piękna akcja! ORDO IURIS WYP*******Ć!" – napisano w poście na Facebooku.

Radość proaborcyjnych działaczy

Akcję Warszawskiej Federacji Anarchistycznej skrytykowało wiele osób, jednak nie lewicowe organizacje, które walczą o liberalizację prawa aborcyjnego.

„Tak na dobrą noc. »Ordo Iuris wyp*****lać« zawisło dzisiaj na kościele Zbawiciela w Warszawie. Jest duch w narodzie. I ładne zdjęcie tak btw. Fot. za fb Kuby Wątłego” – czytamy na profilu Strajku Kobiet na Twitterze.

twitter

Akcja anarchistów spodobała się także działaczom Aborcyjnego Dream Teamu, którzy na profilu na Facebooku skomentowali je serduszkiem i emotikon z uśmiechniętymi buźkami.

facebook

Ataki na kościoły

Akcja anarchistycznego kolektywu to kolejny incydent skierowany przeciwko katolickim świątyniom jaki miał miejsce w ostatnim czasie.

Na początku marca grupa młodych ludzi próbowała wedrzeć się do Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w woj. małopolskim. W Lublinie młoda kobieta podpaliła jeden z kościołów. Z kolei na warszawskiej Woli zniszczono drzwi kościoła św. Augustyna.

Do szokującego zdarzenia doszło zaś w połowie marca w Krakowie. Z relacji świadków wynika, że 20-letnia kobieta weszła do świątyni, po czym rozebrała się do naga i opluła księdza. Przebieg incydentu potwierdzają strażnicy miejscy, którzy zostali wezwani do bazyliki. Kobieta została zatrzymana. Według relacji świadków nie był to pierwszy incydent w krakowskiej świątyni z jej udziałem.

