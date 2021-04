Uczestnictwo w zgromadzeniach łamie przykazanie? Kontrowersyjne słowa Hołowni

Od ostatniej soboty (27 marca) obowiązują nowe, zaostrzone zasady bezpieczeństwa. Restrykcje potrwają co najmniej 2 tygodnie. Zgodnie z nowymi regulacjami w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych – 1 osoba na 20 mkw.

Niezależnie od obostrzeń, w związku z epidemią, w tym roku msze święte Triduum Paschalnego w wielu kościołach odbywają się bez udziału wiernych.

Łamanie piątego przykazania

O otwartych kościołach i uczestnictwie w zgromadzeniach mówił w poranku Polskiego Radia 24 lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

– W ubiegłym roku, gdy zakażeń były setki, a nie dziesiątki tysięcy, obowiązywały obostrzenia mówiące, że może być 5 osób w kościołach. Nie rozumiem, dlaczego w tym roku, gdy jest dużo gorzej, takie obostrzenia nie są wprowadzone – rozważał na antenie PR24 polityk.

– Jeżeli mówimy o kościele jako budynku, to w nim obowiązują prawa biologii, które powołała Bóg, jeżeli w to wierzymy. Jeżeli dał nam możliwość rozumienia tych praw, to powinniśmy z tego wyciągać praktyczne wnioski – dodał Hołownia.

– Ja mam wrażenie, że dzisiaj uczestniczenie w jakichkolwiek zgromadzeniach jest łamaniem piątego przykazania albo może być nim, dlatego że ja mogę nie wiedząc o tym, być nosicielem – podkreślił dalej lider Polski 2050.

Padł kolejny rekord

Mamy 35 251 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku epidemii w Polsce.

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą województw: śląskiego (5997), mazowieckiego (4806), wielkopolskiego (4056), dolnośląskiego (3309), małopolskiego (3067), łódzkiego (2121), pomorskiego (1873), kujawsko-pomorskiego (1791), podkarpackiego (1470), lubelskiego (1314), zachodniopomorskiego (1074), warmińsko-mazurskiego (935), świętokrzyskiego (900), lubuskiego (815), opolskiego (807), podlaskiego (508). Jak przekazano, 408 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort zdrowia poinformował również, że z powodu COVID-19 zmarło 130 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 491 osób. W sumie to 621 kolejnych zgonów.

