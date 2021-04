Kaczyński: Mateusz Morawiecki ma moje poparcie i zaufanie. Inaczej nie byłby tym, kim jest

Fragment wywiadu opublikował portal niezalezna.pl. „Gazeta Polska” zapytała Kaczyńskiego, czy „Mateusz Morawiecki nadal ma jego pełne poparcie i zaufanie”. Pytanie to m.in. nawiązanie do spekulacji, według których PiS miałoby wskazać nowego premiera.

– Ma moje poparcie i zaufanie, bo gdyby nie miał, to nie byłby tym, kim jest. Na razie moje wsparcie mu to gwarantuje, choć oczywiście może się tak wydarzyć, że mój głos nie będzie miał takiego znaczenia – powiedział prezes PiS.

Dopytywany, co ma na myśli, prezes PiS stwierdził, że chodzi o "znaną powszechnie prawdę, iż w polityce wszystko może się zdarzyć”. – Proszę nie doszukiwać się niczego szczególnego – dodał.

Mateusz Morawiecki jest premierem od 2017 roku. Wcześniej funkcję szefa rządu pełniła Beata Szydło – obecnie europosłanka PiS.

PiS niezmiennie na czele

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość.

To wnioski z najnowszego sondażu preferencji partyjnych IBRiS przeprowadzonego na zlecenie serwisu Onet. Według badania, partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 31 proc. głosów. To spadek w stosunku do ostatniego sondażu o 1,9 pkt. procentowych.

Ciekawie prezentuje się sytuacja na kolejnych miejscach podium. Onet pisze o "zażartej walce opozycji". Z niemal identycznym poparciem zajęły je bowiem Koalicja Obywatelska – 17,3 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.) oraz Polska 2050 Szymona Hołowni – 17,2 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.).

