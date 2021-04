Szokujące słowa posłanki KO. Do internetu trafiło nagranie

Użytkownik serwisu społecznościowego Twitter Dariusz Korolczuk udostępnił na swoim profilu fragment nagrania, na którym Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej komentuje tempo szczepień przeciwko koronawirusowi w Europie.

Pomaska o szczepieniach w Polsce i Niemczech

– Ten rząd używa szczepionek, które nie są ich własnością, które zostały wynegocjowane przez Unię Europejską – tłumaczy Pomaska. Jej zdaniem, "to największe i najbogatsze państwa UE podzieliły się z takimi krajami jak Polska dostępem do szczepionki".

– To dlatego w Niemczech szczepienie nie idzie tak dobrze, jak by mogło, bo gdyby każdy kraj sam walczył o szczepionki, to tych szczepionek najwięcej byłoby w tych największych krajach, jak w Niemczech, we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii – przekonuje Pomaska.

Słowa posłanki KO zdążyły już rozgrzać społeczność Twittera. "A ludzie wciąż zadają sobie pytanie: dlaczego o członkach platformy mówi się, że to opcja niemiecka? No dlaczego?" – pyta użytkownik, który udostępnił nagranie z Pomaską na swoim profilu. Jest to fragment filmiku, który posłanka KO sama opublikowała na Facebooku.

Narodowy Program Szczepień ma przyspieszyć

Z najnowszego rządowego raportu wynika, że w Polsce do tej pory wykonano 6 665 384 szczepienia, w tym 2 074 033 drugą dawką.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ubiegłego roku. Na razie są one wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Wkrótce do Polski dotrze czwarta szczepionka zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA) – Johnson&Johnson. Będzie to jedyny preparat podawany w jednej dawce.

Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk przekazał we wtorek, że II kwartał 2021 roku będzie oznaczał przyspieszenie w procesie szczepienia Polaków.

