Dworczyk: W II kwartale znaczne przyspieszenie szczepień

Pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień przekazał, że zgodnie z rządowym planem, II kwartał 2021 roku będzie oznaczał przyspieszenie w procesie szczepienia Polaków. Dworczyk zaznaczył, że będzie to wymagało "dodatkowej pracy". – Nie tylko od tych, którzy organizują program, od punktów szczepień, ale od nas wszystkich – stwierdził.

2 mln szczepionek trafi do Polski

W ciągu najbliższych 2 tygodni do punkty szczepień otrzymają ponad 2 mln szczepionek. Będzie to liczba, która umożliwi szybsze szczepienie wszystkich chętnych. Dworczyk zwrócił jednak uwagę, że rząd będzie także musiał zmierzyć się z nowym problemem.

– W najbliższych 2 tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad 2 mln szczepionek. Musimy być bardziej elastyczni i myśleć o sytuacjach, z którymi do tej pory jeszcze się nie spotykaliśmy, czyli nadmiar szczepionek punktowo – powiedział szef KPRM. Dodał, że rozwiązania, które będą przeciwdziałać kwestii zbyt dużej ilości preparatów do szczepień w określonych punktach Polski, zostaną przedstawione niebawem.

Apel do seniorów

Dwroczyk stwierdził również, że tej chwili jednym z priorytetów jest zaszczepienie osób 60+. W związku z tym szef KPRM wystosował apel zarówno do personelu punktu szczepień, jak i do samych seniorów.

– Bardzo ważny krótkoterminowy cel - chcemy przede wszystkim przyspieszyć szczepienia osób 60+, żeby były zaszczepione jeszcze w kwietniu. Dlatego apelujemy do punktów szczepień, żeby przesuwały takie osoby z maja na terminy kwietniowe – powiedział Dworczyk.

– Namawiamy wszystkich pacjentów powyżej 60 r.ż., żeby zwracać się do punktu szczepień z pytaniem o możliwość przesunięcia terminu na wcześniej. Jeśli z jakichś powodów będzie to niemożliwe prosimy o kontakt przez naszą infolinię 989 – dodał zwracając się do starszych osób.

Rząd zapowiada także dalszą realizację Narodowego Programu Szczepień oraz kalendarza szczepień. 12.04 rozpoczynają się zapisy osób urodzonych w '62. Następnie, każdego dnia kolejny rocznik będzie dołączał do zapisów. Do 24.04 rząd chce dojść do osób urodzonych w 1973 r.

Szczepienia w Rzeszowie

Dworczyk po raz kolejny odniósł się do zarzutów opozycji dotyczących szczepień w Rzeszowie. Zdaniem polityków Platformy Obywatelskiej zwiększona liczba zaszczepionych w tym mieście ma związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenta Rzeszowa, w których kandydują zarówno politycy opozycji, jak i partii wchodzących w skład rządu. We wtorek do sprawy odniósł się także prezes zarządu Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie Stanisław Mazur, który nie pozostawił złudzeń, co do zasadności zarzutów opozycji.

– Pojawiły się informacje, że w Rzeszowie szczególnie duży procent mieszkańców już się zaszczepił, pojawiły się też polityczne insynuacje, że Podkarpacie jest inaczej traktowane niż reszta kraju - to są kłamstwa i nieprawdziwe informacje – stwierdził kategorycznie Dworczyk.

