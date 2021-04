Tomczyk o szczepieniach w Rzeszowie: Nie wierzę w przypadek

W rozmowie z Polsat News polityk odniósł się do sytuacji w Rzeszowie, gdzie według danych zaszczepionych jest niemal połowa ludności, co jest rekordowym wynikiem w skali kraju. Według nieoficjalnych informacji szczepionka podawana jest wszystkim chętnym, bez stosowania się do harmonogramu.

Jak podał Onet, pierwszą dawkę szczepionki otrzymało już ponad 45 proc. mieszkańców Rzeszowa, podczas gdy średnia dla całego kraju wynosi niecałe 12 proc.

Tomczyk o wyborach w Rzeszowie

– Jak wszyscy wiemy, w Rzeszowie dojdzie zaraz do przedterminowych wyborów. Na liście kandydatów jest kandydatka PiS-u. Nie sądzę, aby działalność rządu w tym miejscu była przypadkowa – powiedział Tomczyk.

– Wiemy, że rząd działa wybiórczo, a nie jest tak, że można karać albo nagradzać kogoś, bo mieszka w jednym miejscu. Wszyscy muszą być traktowani równo – dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wczoraj poseł Lewicy Dariusz Joński napisał na Twitterze, że na Podkarpaciu można się było zaszczepić bez zapisów i e-skierowania w przynajmniej dwóch miejscach. Polityk dołączył zdjęcie sprzed punktu szczepień w Rzeszowie. "Szczepią każdego chętnego. Pfizerem. Czy rząd nam o czymś nie mówi?" – pytał.

Ilu Polaków zaszczepiono już przeciw COVID-19?

Według danych dostępnych na stronach internetowych rządu, dotychczas w Polsce wykonano 6 658 909 szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę podano 4 585 575 osobom, natomiast dwie dawki otrzymały 2 073 334 osoby. Dzienna liczba szczepień wynosi 3 103. Zdiagnozowano również 5 658 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

