Czarnecki nie będzie aresztowany. "Orzeczenie jest prawomocne"

W grudniu sąd nie uwzględnił w wniosku prokuratury o areszt dla Leszka Czarneckiego. Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję.

Jak poinformował dzisiaj mec. Roman Giertych, warszawski sąd okręgowy oddalił zażalenie prokuratury na brak aresztu wobec Leszka Czarneckiego. „ Orzeczenie jest prawomocne” – relacjonuje adwokat.

Sąd nie zastosował także żadnych środków zapobiegawczych wobec Czarneckiego oraz – jak opisuje na Twitterze Giertych – "stwierdził brak wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa" przez Czarneckiego.

Zarzuty wobec Czarneckiego

We wrześniu ub. r. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informował, że Prokuratura Regionalna w Warszawie, która prowadzi śledztwo w sprawie afery GetBack, sporządziła wniosek o postawienie Czarneckiemu zarzutów dotyczących doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln zł.

Czarnecki to jeden z najbogatszych Polaków. Poprzez spółkę Getin Holding kontroluje dwa banki: Getin Bank i Idea Bank.

Prokuratura zarzuca kierownictwu Idea Banku m.in. oszustwa związane z dystrybucją obligacji GetBack i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, nadużycie uprawnień oraz wyrządzenie Idea Bankowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prowadzenie przez ten bank działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Pekao S.A. przejmuje bank Leszka Czarneckiego

W grudniu Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku S.A., rozpoczął przymusową restrukturyzację banku należącego do Czarneckiego.

"Bank Pekao S.A., w ramach wszczętej dziś przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., przejmie 3 stycznia 2021 r. na mocy decyzji administracyjnej przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Bank S.A. z określonymi w decyzji wyłączeniami. Przejęcie, w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji, pozwoli ograniczyć negatywny wpływ upadłości Idea Bank S.A. na sektor bankowy. Dla Banku Pekao S.A. przejęcie oznacza zwiększenie skali działalności i rozwój bazy klientów w segmentach mikrofirm i MŚP, strategicznych dla rozwoju banku. Struktura przejęcia w ramach przymusowej restrukturyzacji pozwala zminimalizować wpływ przejęcia na profil płynnościowy i kapitałowy Banku Pekao S.A."– podano wówczas komunikacie banku Pekao S.A.

Jak czytamy dalej, przejęcie przedsiębiorstwa i zobowiązań Idea Bank S.A. w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji zabezpieczy środki klientów.

– Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty, proszę dać mi czas na skomentowanie tej sytuacji – komentował w grudniu Czarnecki, pytany przez "GW" o sytuacje. – Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą, ostatnio doinwestowaliśmy go kwotą 160 mln zł. W lutym była szansa na to, by wyjść na zero – tłumaczył bankier.

