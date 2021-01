KO chce pilnego zwołania sejmowej komisji finansów. Chodzi o Idea Bank

Jak podano na Twitterze Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska chce zwołania pilnie posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych ws. przejęcia Idea Banku Leszka Czarneckiego przez Pekao S.A.

Posłowie opozycji zwrócili się już w tej sprawie do marszałek Elżbiety Witek – informuje Radio ZET.

Przypomnijmy, że w sylwestra poinformowano, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku, rozpoczął jego przymusową restrukturyzację.

– Jestem głęboko poruszony i wstrząśnięty, proszę dać mi czas na skomentowanie tej sytuacji – komentował 31 grudnia ub. r. Czarnecki pytany przez "GW" o sytuacje. – Nie rozumiem tego. Bank zaczął wychodzić na prostą, ostatnio doinwestowaliśmy go kwotą 160 mln zł. W lutym była szansa na to, by wyjść na zero – tłumaczył dalej bankier.

1 stycznia pełnomocnik biznesmena Roman Giertych poinformował, że Czarnecki pozwie członków zarządu banku Pekao. Będzie żądał 300 mln zł.

