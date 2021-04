PGE Narodowy: Ostatniego dnia zaszczepiono 3,3 tys. osób

W sumie, od początku działania stadionowego punktu szczepień, przeprowadzono tam już ponad 88 tys. szczepień.

Punkt szczepień na PGE Narodowym szczepi dziennie średnio 3 tys. osób, ale - jak zapowiada placówka – wkrótce jego wydajność ma wzrosnąć i osiągnąć 10 tys. szczepień dziennie. Pacjenci obsługiwani są od rana do godziny 20.

W czwartek tymczasowy Szpital Narodowy poinformował PAP, że od początku działania stadionowego punktu szczepień, przeprowadzono tam już łącznie 88309 szczepień. W samą tylko środę na PGE Narodowym wykonano 3,3 tys. szczepień.

Od środy placówka wprowadziła zmiany w organizacji procesu szczepienia. Obsługa punktu szczepień weryfikuje każdą osobę zgłaszającą się na szczepienie. Jeśli któryś z pacjentów pojawił się wcześniej niż maksymalnie 15 minut przed wyznaczonym dla niego czasem, proszony jest przez obsługę o ponowne przybycie punktualnie na wskazaną godzinę.

Ile szczepień dotychczas?

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk poinformował w czwartek podczas konferencji prasowej, że w Warszawie działa 285 punktów szczepień, które do tej pory wykonały ponad pół miliona szczepień.

Jak wynika ze zaktualizowanego w czwartek raportu z wykonanych szczepień dostępnego na rządowych stronach gov.pl, do środy w województwie mazowieckim przeprowadzono ogółem 1 092 948 szczepień.

W Warszawie do tej pory wykonano 512 115 szczepień, z czego 152 904 to szczepienia drugą dawką. Ostatniego dnia w stolicy kraju wykonano 14 226 szczepień przeciwko COVID-19, z czego 391 to szczepienia drugą dawką.

Według aktualnych danych w całym kraju wykonano 7 000 072 szczepień, z czego 201 254 wykonano w środę.