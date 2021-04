Ziemkiewicz o Pawłowicz: Przykro mi, ale trzeba to jasno powiedzieć

Publicysta "Do Rzeczy" skomentował w TV Republika burzę, jaka wybuchła po wtorkowym wpisie prof. Pawłowicz o transpłciowym dziecku, które uczy się w jednej ze szkół w Podkowie Leśnej na Mazowszu. Wczoraj sędzia TK zdecydowała się "dla dobra dziecka" usunąć swój tweet.

Ziemkiewicz: Pawłowicz nie powinna się wypowiadać w internecie

– Mam pewien problem z prof. Pawłowicz, ponieważ jej chyba nikt dotąd nie powiedział, że jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a w każdym razie nie dotarła do niej świadomość, że jednak to jest pozycja, która zobowiązuje do tego, żeby nie być harcownikiem internetowym – ocenił Ziemkiewicz.

Zwrócił uwagę, że "stale powtarzają się historie z kontrowersyjnymi tweetami pani Pawłowicz, bo ona nie dość, że podejmuje tematy, które trudno jest zamknąć w 180 czy 240 znakach, to robi to w specyficzny sposób, bardzo brutalnie, bardzo dosadnie i to po prostu nie licuje z godnością członka Trybunału Konstytucyjnego".

– Przykro mi, ale trzeba to jasno powiedzieć, że nie powinna się w taki sposób wypowiadać, a najlepiej nie powinna się w internecie wypowiadać, bo zbyt poważną dzisiaj jest personą, żeby pisać w mediach społecznościowych na każdy możliwy temat – oświadczył Ziemkiewicz.

Kim jest Krystyna Pawłowicz?

Krystyna Pawłowicz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Wykładała m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i UKSW. W latach 2007–2011 była członkiem Trybunału Stanu, a w latach 2011–2019 posłanką na Sejm. W listopadzie 2019 roku została wybrana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a miesiąc później złożyła ślubowanie i rozpoczęła kadencję, która trwa 9 lat.

Pawłowicz była w składzie orzekającym TK, który w październiku ubiegłego roku wydał wyrok o niezgodności z konstytucją wykonywania aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Decyzja Trybunału doprowadziła do ogólnopolskich protestów organizowanych przez Strajk Kobiet, którego liderką jest Marta Lempart.

