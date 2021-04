"Naprawdę duże tempo". Kraska: 1,3 mln szczepionek w najbliższym tygodniu

Wiceszef resortu zdrowia wskazywał na antenie TVP Info, że Narodowy Program Szczepień bardzo przyspiesza.

– W tygodniu, który się rozpoczyna jutro pojawi się w Polsce 870 tys. szczepionek firmy Pfizer, 88 tys. szczepionek firmy AstraZeneca. W najbliższą środę dotrze 120 tys. szczepionek firmy Johnson&Johnson, a w piątek 204 tys. szczepionek firmy Moderna – wyliczał.

– W sumie w tym tygodniu do Polski dotrze około 1 mln 300 tys. szczepionek. Jest to naprawdę duże tempo i duże wyzwanie dla naszej logistyki, abyśmy te szczepionki jak najszybciej wykorzystali – dodał.

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia ub.r. Prowadzone są one na razie preparatami firm Pfizer, AstraZeneca i Moderna.

Niedzielski o skuteczności szczepień

Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys. osób, czyli 0,9 proc. miało dodatni wynik testu na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 – przekazał w niedzielę na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys. osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9 proc. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99 proc." – napisał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ponadto z dołączonego do wpisu wykresu kołowego wynika, że spośród dodatnich wyników ponad połowę (50,5 proc., czyli 25,7 tys.) stanowiła ta grupa osób, u której od podania pierwszej dawki nie minęło 14 dni, a 19 tys. (37,3 proc.) grupa, u której minęło od szczepienia pierwszą dawką więcej niż 14 dni.

Z kolei spośród dodatnich wyników 2 tys., czyli niespełna 4 proc., stanowiła ta grupa, u której od podania drugiej dawki nie minęło 14 dni, a 4,2 tys. (8,2 proc.) grupa, u której minęło od szczepienia drugą dawką więcej niż 14 dni.

