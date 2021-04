Szokujący popis Wojewódzkiego. Policja interweniuje

Gwiazdor TVN Jakub Wojewódzki słynie ze swojej miłości do samochodów. Popularny showman po raz kolejny udowodnił, że wsiadając do swojego ulubionego pojazdu traci głowę. Na swoim koncie na Instagramie zamieścił wpis, w którym chwalił się, że pędził po mieście z zawrotną prędkością 250 kilometrów na godzinę.

Celebryta wydaje się być wprost zachwycony swoim "popisem". Z jego wpisów w mediach społecznościowych wynika, że nie widzi niczego złego w swoim zachowaniu. "Obiecałem w domu że wrócę szybko..." – napisał na swoim profilu na Instagramie, dodając serię emotikonów.

instagram

Warto przypomnieć w tym momencie, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem maksymalna dozwolona prędkość wynosi 140 km/h. Jednak nawet ten limit jest dopuszczany wyłącznie na autostradach.

Policja interweniuje

Oburzenia zachowaniem gwiazdora TVN nie kryją internauci. Do spraw odniosła się również Komenda Stołeczna Policji, która poinformowała na Twitterze o wszczęciu czynności sprawdzających w związku z możliwością popełnienia przestępstwa

"250 km/h na drodze to nie zabawa, to zaproszenie do tragedii. Osoby posiadające wiedzę na temat okoliczności zdarzenia proszone są o kontakt pod nr tel. 477236583" – przekazano.

Sprawę skomentował również wiceminister Maciej Wąsik, który nie krył oburzenia zachowaniem gwiazdora TVN. "Bycie celebrytą nie zapewnia bezkarności. Jazda 250 km/h to szukanie nieszczęścia. Popularność nie usprawiedliwia takiej bezmyślności. Mam nadzieję, że @PolskaPolicja ukróci piractwo drogowe" – napisał polityk w mediach społecznościowych.