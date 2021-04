Żenujące zachowanie Jacka Wilka. Musiało interweniować Muzeum Auschwitz

Jacek Wilk zamieścił wpis na Twitterze, w którym wyśmiewał najnowsze doniesienia dotyczące tzw. trzeciej dawki szczepionki. Przypomnijmy, że kilka dni temu Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych mówił w Radiu Plus, że najprawdopodobniej potrzebna będzie trzecia dawka szczepionki na COVID-19.

Polityk Konfederacji w związku z tymi doniesieniami zamieścił żenujący wpis na Twitterze. W celu wyśmiania idei "trzeciej dawki" Jacek Wilk zamieścił ilustrację stylizowaną na niemiecki obóz zagłady w Auschwitz. Nad bramą wejściową jest wielki napis "Szczepionka czyni wolnym".

"Taaak !! Nareszcie !!! Mamy w końcu OFICJALNE zapowiedzi, że potrzebne będzie szczepienie trzecią dawką XD Przewidywania "szurów" znów okazały się prawdą - przemysł szprycowania ma złote żniwa. Ja świetnie rozumiem tych decydentów - tak żyła złota trafia się raz na wiele lat" – napisał były poseł na Twitterze.

Muzeum Auschwitz: To niemoralne

twitter

Wpis polityka wywołał oburzenie wśród internautów. Głos w sprawie zabrało nawet Muzeum Auschwitz.

"Instrumentalizacja tragedii tych, którzy cierpieli i ginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady oraz uwłaczające pamięci ofiar wykorzystanie symboliki Auschwitz w dyskusji o ratujących życie szczepieniach, to niemoralne i bolesne nadużycie" – przekazano w oficjalnym komunikacie na twitterowym koncie Muzeum.

Kim jest Jacek Wilk?

Jacek Wilk to polityk Konfederacji. Z wykształcenia jest prawnikiem. W 2011 roku przystąpił do Kongresu Nowej Prawicy. W 2014 bezskutecznie z jej list kandydował do europarlamentu. W 2015 roku z kolei był kandydatem partii w wyborach prezydenckich (zajął 10 miejsce na 11 kandydatów). W tym samy roku dostał się do Sejmu dzięki ugrupowaniu Pawła Kukiza. Wilk w 2017 roku przeszedł do partii KORWiN, a rok później wystąpił z klubu Kukiz'15. W 2019 roku bez powodzenia startował z list Konfederacji w wyborach do europarlamentu. Rok później z list tego samego ugrupowania próbował dostać się do Sejmu – również bez sukcesu. Wilk słynie z kontrowersyjnych wpisów i wypowiedzi.

Czytaj też:

"Wstrząsające". Wildstein: To jest dojście do ściany w idiotyzmie i chamstwieCzytaj też:

"Dziadersi wszystkich krajów łączcie się". Spurek komentuje brak krzesła dla von der Leyen