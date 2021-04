Piontkowski zakażony. Polityk apeluje do rodaków

W swoim wpisie na Twitterze Dariusz Piontkowski zaapelował do Polaków, aby przestrzegali obostrzeń. "Otrzymałem pozytywny wynik testu na #koronawirus. Pamiętajmy o stosowaniu się do zasad, które ograniczają transmisję wirusa. Tylko razem możemy pokonać pandemię" – napisał polityk.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Mamy 13 227 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i 644 kolejne zgony – poinformowało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano 81 902 testy.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że minionej doby z powodu COVID-19 zmarło 216 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 428 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 599 850, z czego 59 126 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 219 655 zakażonych. Obecnie kwarantanną objętych jest ponad 367 tys. osób.

Z wtorkowego raportu resortu zdrowia wynika, że z przygotowanych dla pacjentów covidowych 45 726 łóżek zajętych jest 34 619. Z kolei, z dostępnych 4450 respiratorów, zajętych jest 3513.

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 7 784 384 szczepienia przeciw COVID-19, w tym pierwszą dawką 5 670 769 i 2 113 615 dawką drugą.

Jak poinformowano na rządowych stronach, po szczepieniach na koronawirusa zgłoszono 5929 niepożądanych odczynów, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę zutylizowano w sumie 8796 dawek szczepionek.

Polscy pacjenci szczepieni są na razie dwudawkowymi preparatami trzech firm: Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Kolejna szczepionka, jednodawkowa, firmy Johnson & Johnson, zgodnie z zapowiedzią powinna trafić do Polski w najbliższą środę. Ma to być blisko 120 tys. dawek. W pierwszej kolejności szczepionka ma być wykorzystywana przez punkty wyjazdowe do uodparniania osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktu szczepień.

Według obowiązującego kalendarza codziennie do grupy rejestrujących dołączyć może kolejny, młodszy o rok rocznik. We wtorek zapisywać się może rocznik 1963 (58 lat).

