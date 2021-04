Wróblewski: Paszport covidowy to kwintesencja UE

Unia Europejska planuje wprowadzenie specjalnych certyfikatów cyfrowych do 25 czerwca. Prezes Warsaw Enterprise Institute odniósł się do tych zapowiedzi za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Paszport kowidowy to kwintesencja UE. Prawdziwa demokracja to niedemokratyczny system powoływania urzędników, prawdziwa wolność słowa to cenzurowanie mowy nienawiści, a istotą wolności ma być system ograniczonego prawa do przemieszczania się" – napisał na Twitterze Tomasz Wróblewski.

Siarkowska: Segregacja sanitarna jest niekonstytucyjna

"Paszporty covidowe" mogą pojawić się również w Polsce. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zaproponował podczas konferencji prasowej, żeby otworzyć gospodarkę, ale tylko dla zaszczepionych. Objęte obostrzeniami usługi byłyby dostępne tylko po okazaniu certyfikatu szczepień.

– Certyfikaty szczepień dla osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki lub jedną w przypadku jednodawkowych preparatów. Te osoby powinny mieć możliwość korzystania z usług dziś niedostępnych jak hotelarstwo i gastronomia – stwierdził polityk.

To tej zdumiewającej propozycji odniosła się posłanka Anna Maria Siarkowska.

Posłanka klubu PiS nie pierwszy raz zwróciła uwagę na ewentualną niekonstytucyjność przynajmniej części przepisów, które mogłyby się znaleźć w forsowanym projekcie.

Paszport covidowy w Polsce?

Przypomnijmy, że poniedziałkowa "Rzeczpospolita" poinformowała, że Unia Europejska chce do 25 czerwca wprowadzić tzw. paszport covidowy. Wysokiej rangi urzędnik z Kancelarii Premiera miał potwierdzić w rozmowie z "Rz", że Polska jest na to gotowa.

Niektóre kraje Unii chcą wprowadzić "paszport covidowy" dla swoich obywateli przed wakacjami, by umożliwić swobodniejsze podróżowanie.

Według dziennika, dyskusje na temat szczegółów od wielu miesięcy toczą się na forum grupy roboczej Rady UE. "Główne zasady są już znane – certyfikat będą dostawać osoby, które przechorowały COVID-19, są zaszczepione podwójną dawką szczepionki lub mają negatywny wynik testu. Nie będą one m.in. musiały odbywać kwarantanny, która obecnie paraliżuje podróżowanie" – twierdzi gazeta.

Według informacji "Rz" paszport będzie miał formę cyfrową. Ponadto "UE stworzy jednolitą infrastrukturę, a poszczególne państwa zdecydują, jakie dane o swoich obywatelach będą udostępniać".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziennikarzy "Rz", że "Polska bierze aktywny udział w procesie, który zakłada wprowadzenie i uruchomienie do 25 czerwca 2021 systemu wzajemnie uznawanych zaświadczeń cyfrowych".

