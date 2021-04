Szydło w Radzie Muzeum Auschwitz. Inny członek odchodzi w proteście

We wtorek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło zasiądzie w Radzie przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W skład tego gremium powołał ją wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński.

Oprócz Szydło w radzie znaleźli się: Bogdan Bartnikowski, dr hab. Grzegorz Berendt, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, prof. Edward Kosakowski, prof. dr hab. Stanisław Krajewski, dr Marek Lasota, ks. dr hab. Jan Nowak, Krystyna Oleksy.

Rezygnacja w proteście

Tymczasem "Wyborcza" podaje, że Stanisław Krajewski wysłał do ministra Glińskiego list, w którym wyjaśnił, że rezygnuje z członkostwa w radzie ze względu na powołanie w jej skład Szydło.

"Dzisiaj dowiedziałem się (z prasy), że zostałem powołany na kolejną kadencję (2021-25) do Rady przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wyraziłem kiedyś na to zgodę, będąc w kontakcie z dyrekcją Muzeum. Jednak okazało się, że tym razem obok osób zajmujących się tematyką obozu znalazła się tam pani Beata Szydło. Rozumiem to jako upolitycznienie rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej radzie" – czytamy w liście, który przytacza "GW".

Kim jest Stanisław Krajewski?

Stanisław Krajewski to polski filozof żydowskiego pochodzenia, matematyk i publicysta, działacz mniejszości żydowskiej w Polsce. Pełni funkcję profesora zwyczajnego na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012–2020 był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW.

Auschwitz – piekło na ziemi

W KL Auschwitz Niemcy wymordowali ponad milion ludzi, głównie Żydów, Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innych narodowości. Obóz powstał z rozkazu szefa SS Heinricha Himmlera. Działał w latach 1940–1945. 27 stycznia 1945 r. bramę Auschwitz otworzyła Armia Czerwona. Po wojnie infrastrukturę obozową wykorzystywało NKWD oraz Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau powstało w 1947 roku.

