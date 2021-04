Białoruś: Zatrzymania kolejnych działaczy mniejszości polskiej

Ines Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik, grodzieńscy dziennikarze i działacze polskiej mniejszości, zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu w Mińsku. Dziś rano milicja przeprowadziła rewizje w ich mieszkaniu. Z powodu nieobecności adwokata nie wiadomo o statusie zatrzymanych – informuje Biełsat.

Dziennikarze na celowniku władz

Andrzej Pisalnik jest redaktorem naczelnym portalu informacyjno-publicystycznego Związku Polaków na Białorusi Znadniemna.pl. Z kolei Iness Todryk jest redaktorką gazety "Głos znad Niemna na uchodźstwie".

Rano Pisalnik poinformował Polskie Radio o tym, że do jego mieszkania weszli funkcjonariusze. Potem telefony małżonków przestały odpowiadać. Fakt zatrzymania Polaków potwierdził RMF FM białoruski dziennikarz Paweł Mażejka: – Zabrano ich do Mińska. Nie wiadomo, czy będzie przesłuchanie, czy areszt.

We wtorek Andrzej Pisalnik był wzywany na "rozmowę profilaktyczną" do prokuratury, gdzie oficjalnie uprzedzono go, że nie powinien mówić w komentarzach o prześladowaniu polskiej mniejszości. Śledczy ostrzegli go, że władze monitorują publikacje w internecie i mają obowiązek ostrzec ich autorów, by nie narażali się na odpowiedzialność administracyjną lub karną – opisuje Biełsat.

Uderzenie w mniejszość polską

W związku ze sprawą karną o "podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym" zarzuty karne ma czworo przedstawicieli władz ZPB, w tym Andżelika Borys i Andrzej Poczobut. Cała czwórka przebywa w areszcie.

Rozpoczęła się też akcja kontroli w szkołacj językowych nauczających języka polskiego.

