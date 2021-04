"Dorzyna się kolejną instytucję państwa prawa". Rusin alarmuje z Malediwów

"Wyprawy z Malediwów na Sri Lankę ciąg dalszy" – tak swój wpis rozpoczyna związana dawniej ze stacją TVN Kinga Rusin. Dziennikarka często zabiera głos w kwestiach społeczno-politycznych. Znana jest z zaangażowania w działania na rzecz ekologii i wspierania Strajku Kobiet. Rusin nie kryje, że nie jest zwolenniczką obecnej władzy, czemu niejedokrotnie dawała wyraz na Instagramie.

Rusin broni państwa prawa

Tym razem celebrytka, która od tygodni raczy swoich obserwatorów zdjęciami z egzotycznych wakacji oraz przemyśleniami na temat tego, jak PiS niszczy Polskę, zajęła się kwestią Rzecznika Praw Obywatelskich. W parlamencie ruszyła czwarta już procedura powołania nowego RPO. Choć kadencja Adama Bodnara na tym stanowisku upłynęła na początku września, to do tej pory pełni on funkcję. Tymczasem grupa posłów Prawa o Sprawiedliwości złożyła do TK wniosek o zbadanie zgodności tej sytuacji z konstytucją.

W czwartek o godzinie 9.00 ma zapaść decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kinga Rusin wprost pisze, że wniosek PiS to "dorzynanie kolejnej instytucji demokratycznego państwa prawa". "Tymczasem w Polsce wykorzystuje się tragedię pandemii do odwrócenia uwagi i dorzyna się kolejną instytucję demokratycznego państwa prawa. Zgodnie z wolą rządzących nastąpi upadek niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rządzący dokonają tego rękami kadłubowego Trybunału NIEkonstytucyjnego, w którego składzie mamy dublerów, Krystynę Pawłowicz i Piotrowicza. Widok prokuratora stanu wojennego musztrującego niezależnego rzecznika obywateli, broniącego na co dzień resztek państwa prawa, przejdzie do historii hańby. PiS rekomenduje na stanowisko rzecznika WSZYSTKICH obywateli (również niewierzących czy homoseksualnych)... posła PiS" – opisuje dziennikarka.

Rusin apeluje: "Prośba do osób, które mają setki tysięcy, a nawet miliony obserwatorów, i nie jest im wszystko jedno, żeby mocniej angażowały się publicznie w sprawy obywatelskie". Do wpisu celebrytka dołączyła m. in. swoje zdjęcie z basenu.

