"Może to pomysł na zakończenie klinczu". Schreiber o wyborze RPO

W czwartek Bartłomiej Wróblewski został wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za powołaniem go na to stanowisko opowiedziało się 240 posłów. Przeciw było 201, a 11 wstrzymało się od głosu. Pozostali kandydaci – Sławomir Patyra popierany przez KO i PSL – oraz wystawiony przez Lewicę Piotr Ikonowicz, nie uzyskali poparcia większości Sejmu.

Nowego RPO musi jeszcze zatwierdzić Senat. W izbie wyższej polskiego parlamentu Zjednoczona Prawica nie ma większości, dlatego też wielu komentatorów jest zdania, że czwarta już próba wyboru rzecznika zakończy się niepowodzeniem. Sam Wróblewski stara się przekonywać do siebie jak największą liczbę środowisk, zapewniając, że nie będzie rzecznikiem partyjnym, ale obywatelskim.

Schreiber o kandydaturze Wróblewskiego

– No jeżeli tak Senat zdecyduje, za co trzymam gorąco kciuki, to Bartłomiej Wróblewski zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich – mówił minister Łukasz Schreiber na antenie Polsat News.

– Należy się z tym zgodzić (co mówi Błażej Spychalski - red.), dlatego skoro kandydatura przedstawiona przez PiS, ale poparta także przez część posłów opozycji ma taką szansę, to być może jest to pomysł na zakończenie tego klinczu – stwierdził dalej polityk.

– Tym bardziej że część senatorów z opozycji daje do zrozumienia, że rozważa poważnie poparcie tej kandydatury – dodał Schreiber. – Wierzę, że głosowanie w Senacie zakończy się wynikiem 50 do 49 (na korzyść Wróblewskiego) – podkreślił minister.

Decyzja TK ws. Bodnara

Przypomnijmy, że w czwartek Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie orzekł, że fragment ustawy o RPO jest niezgodny z konstytucją. Oznacza to, że Adam Bodnar, którego kadencja jako Rzecznika wygasła we wrześniu ubiegłego roku, nie może dalej pełnić tej funkcji.

– Zaskarżony przepis wprowadza nieznaną konstytucji, niesprecyzowaną w żaden sposób instytucję pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie ogranicza czasowo ani przedmiotowo, tym samym przedłużając jego kadencję do czasu wyboru nowego RPO, który to czas nie jest w żaden sposób określony – stwierdził w ustnym uzasadnieniu wyroku Stanisław Piotrowicz. Równocześnie TK wyznaczył trzymiesięczny termin na uchwalenie nowelizacji ustawy o RPO, która rozwiąże kwestie pełnienia tej funkcji po wygaśnięciu kadencji Rzecznika.

