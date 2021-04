Hartwich chciała porozmawiać z Morawieckim. Doszło do przepychanek z SOP

We wtorek w Sejmie miały miejsce rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z politykami Lewicy w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy. Po spotkaniu doszło na sejmowym korytarzu do incydentu z posłanką KO Iwoną Hartwich. Polityk zagrodziła drogę wracającym z negocjacji premierowi oraz szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi. Doszło do przepychanek.

Krajowy Plan Odbudowy

Przypomnijmy, że w ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro (23,9 mld euro dotacji i 32,3 mld euro pożyczek), ale podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie. Obecnie decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy wymaga ratyfikacji parlamentów poszczególnych państw.

Prawo i Sprawiedliwość stoi przed wyzwaniem zebrania poparcia dla KPO, po tym, jak Solidarna Polska zapowiedziała, że nie zagłosuje za jego przyjęciem. Kością niezgody między koalicjantami pozostaje duży udział pożyczek w strukturze Funduszu. Zbigniew Ziobro obawia się, że po uwspólnotowieniu długu, Polska będzie musiał spłacać zobowiązania innych krajów np. Grecji czy Włoch.

Rząd rozpoczął negocjacje z partiami opozycyjnymi. Lewica zgłosiła swoje uwagi, a w poniedziałek przedstawiła główne postulaty, uwzględnienia których domaga się od rządu. Z kolei Koalicja Obywatelska nie chciała brać udziału w rozmowach dotyczących KPO.

Spotkanie z Lewicą

We wtorek doszło do spotkania przedstawicieli rządu z politykami Lewicy w sprawie KPO. Ze strony rządowej w spotkaniu uczestniczyli: premier Mateusz Morawiecki, szef KPRM Michał Dworczyk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Byli na nim obecni także przedstawiciele klubu PiS: szef klubu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oraz posłanka Anna Kwiecień.

Z kolei Lewicę reprezentowali: wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, europoseł Robert Biedroń, poseł Adrian Zandberg oraz członkowie prezydium klubu: Beata Maciejewska, Magdalena Biejat i Dariusz Wieczorek.

Jak poinformowali po spotkaniu posłowie opozycji, rząd przyjął ich postulaty związane z KPO.

Incydent z Hartwich

Po spotkaniu z przedstawicielami Lewicy na sejmowym korytarzu doszło do incydentu z udziałem Iwony Hartwich oraz Michała Dworczyka.

Posłanka KO chciała zapytać Mateusza Morawieckiego, dlaczego rząd nie szczepi przeciwko COVID-19 poza kolejnością osób niepełnosprawnych. Miała ze sobą transparent, na którym napisała to właśnie pytanie skierowane do premiera.

Widząc wracających ze spotkania z lewicą polityków rządowych Hartwich próbowała przedostać się przez kordon pracowników Służby Ochrony Państwa do szefa polskiego rządu. Na jej drodze stanął także szef KPRM Michał Dworczyk, jednak nie udało mu się zatrzymać polityk. Doszło do kilkuminutowych przepychanek z agentami SOP. Hartwich cały czas krzyczała w kierunku premiera: Dlaczego pan kłamie?

Ostatecznie Hartwich została zaproszona przez Dworczyka do gabinetu premiera. Szef KPRM rozmawiał z posłanką przez kilka minut, jednak polityk "nie przyjmowała" jego argumentów. Z kolei sama Hartwich określiła argumenty Dworczyka jako "ściemnianie".

