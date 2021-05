Ponad 6 tys. nowych zakażeń. Zmarło 453 chorych

6047 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: wielkopolskiego (777), śląskiego (765), mazowieckiego (697), dolnośląskiego (572), łódzkiego (528), pomorskiego (383), małopolskiego (382), lubelskiego (317), zachodniopomorskiego (317), kujawsko-pomorskiego (308), opolskiego (205), lubuskiego (175), podkarpackiego (154), warmińsko-mazurskiego (152), podlaskiego (128), świętokrzyskiego (124).

63 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jak podaje dalej resort zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 117 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 336 osób.

13 mln szczepień w Polsce

Tymczasem jak poinformował dzisiaj rano szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk w Polsce wykonano już 13 mln szczepień przeciwko COVID-19.

– Minęliśmy 13 milionów szczepień. W systemie w ogóle w tej chwili jest rekordowe ok. 20 milionów, czyli mówię o terminach osób już zaszczepionych, tych, które są zapisane do szczepienia, bądź czekają na drugą dawkę, więc to są bardzo duże wolumeny – tłumaczył Dworczyk podczas piątkowej rozmowy w se.pl.

Jak przekazał w czwartek na Twitterze #SzczepimySię, profil prowadzony przez Centrum Informacyjne Rządu, w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 3 308 889 osób, wykonano w sumie 12 614 827 zastrzyków (pierwszą dawkę otrzymało 9 454 765 osób, a drugą 3 160 055.).

Zgodnie z harmonogram szczepień w piątek przyszła kolej na rejestrację osób w wieku od 25 do 27 lat, które w I kwartale nie zgłosiły chęci zaszczepienia. W sobotę taką możliwość uzyskają wszyscy, którzy przyszli na świat w latach 1997-1999. W niedzielę roczniki 2000-2003. Oznacza to, że od 9 maja e-skierowanie będzie miał każdy pełnoletni Polak.

