Awantura na konferencji Grodzkiego. Dziennikarz TVP Info blokowany

Na początku maja Sejm przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Jest ona konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Aby sięgnąć po środki z FO, rząd musiał przygotować Krajowy Plan Odbudowy, który 3 maja przesłał do Komisji Europejskiej. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

W środę marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat zajmie się ustawą ratyfikacyjną dopiero na następnym posiedzeniu, czyli 27 maja. Według Grodzkiego Izba ma 30 dni na rozpatrzenie tej ustawy i może wprowadzić do niej swoje poprawki. Być może ustawa zostanie opatrzona preambułą.

Dziennikarz TVP Info kontra Grodzki

W piątek podczas konferencji prasowej dziennikarz TVP Info Miłosz Kłeczek chciał dopytać marszałka, dlaczego Senat zwleka z głosowaniem nad ustawą ratyfikacyjną. Kłeczek nawiązał m.in. do listu Związku Samorządów Polskich z apelem do marszałka o jak najszybszej procedowanie tej ustawy.

Osoba prowadząca konferencję kilka razy nie dopuściła dziennikarza do głosu, ale ten nie ustępował. Słowna przepychanka trwała kilku minut. W końcu głos zabrał sam Grodzki.

"Pan jest winien bukiet kwiatów"

– Pan jest winien bukiet kwiatków tej osobie, którą pański kamerzysta brutalnie zaatakował przy wejściu do Senatu i dopóki pan tego nie zrobi, nie powinien pan zadawać takich pytań – powiedział marszałek, zwracając się do Kłeczka. Po tych słowach oficjalnie zakończono konferencję.

Odchodząc, Grodzki powiedział jeszcze: – Będzie pan zadowolony z finalnego planu ratyfikacyjnego.

