Niemcy przywracają mały ruch graniczny z Polską

Rozporządzenia od nowa reguluje zasady wjazdu do Niemiec z obszarów zwykłego ryzyka zakażenia koronawirusem. Polska od 9 maja została skreślona z listy krajów wysokiego ryzyka i stała się obszarem zwykłego ryzyka.

Co się zmienia?

Oosoby wjeżdżające z Polski nadal muszą zgłosić swój przyjazd na stronie internetowej einreiseanmeldung.de, poddać się 10-dniowej kwarantannie oraz zrobić test na koronawirusa do 48 godzin po przyjeździe.

Nie trzeba będzie mieć testu już w momencie wjazdu do Niemiec. Przewidziano zwolnienia od tych zasad dla osób w pełni zaszczepionych na COVID-19, ozdrowieńców i osób z negatywnym testem na koronawirusa. Obowiązek kwarantanny i testowania nie dotyczy dzieci do szóstego roku życia. Istnieje też szereg wyjątków, w tym dla pracowników transgranicznych – informuje "Deutsche Welle".

Serwis podaje, że wyjątek dotyczy także małego ruchu granicznego. Obowiązek zgłoszenia wjazdu, kwarantanny i testu nie dotyczy osób, które „w ramach ruchu granicznego przebywały w obszarze ryzyka nie dłużej niż 24 godziny albo wjeżdżają do RFN na okres do 24 godzin" – czytamy w rozporządzeniu. Oznacza to w praktyce, że możliwy będzie np. krótki wyjazd za granicę na zakupy.

Wyłączone będą również osoby, które przyjeżdżają z obszaru ryzyka do Niemiec na najwyżej 72 godziny bądź przebywały w obszarze ryzyka – w tym wypadku w Polsce – nie dłużej niż 72 godziny w celu odwiedzin u bliskich pierwszego stopnia (rodzice, dzieci), małżonków bądź partnerów życiowych albo w związku z prawem do opieki lub kontaktów z dzieckiem – informuje "DE".

Czytaj też:

Morawiecki inauguruje kampanię "Ostatnia prosta". "To jedyna droga do pozbycia się pandemii"Czytaj też:

Od soboty na otwartej przestrzeni nie trzeba nosić maseczek