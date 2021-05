Koronawirus w polskiej ekipie na Eurowizji. Brzozowski zabrał głos

Jeden z członków polskiej ekipy, którego nazwiska nie podano, uzyskał w sobotę pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Oznacza to, że wszyscy Polacy zostali poddani kwarantannie i nie będą mogli uczestniczyć w niedzielnej ceremonii otwarcia.

Występ Brzozowskiego na żywo na Eurowizji 2021 będzie zależał od wyniku testów PCR, które polska delegacja będzie przechodzić w nadchodzących dniach.

Konkurs podzielony został tradycyjnie na kilka części. Półfinały odbędą się w dwóch terminach – pierwszy będzie 18 maja (wtorek). Drugi natomiast, podczas którego wystąpi reprezentant naszego kraju, zaplanowały został dwa dni później, na 20 maja (czwartek).

Komentarz Brzozowskiego

Reprezentant Polski postanowił zabrać głos w sprawie wykrytego w polskim zespole zakażenia koronawirusem. Brzozowski przyznał, że nikt z występujących na scenie nie został zakażony. Z kolei osoba, u której wykryto wirusa czuje się dobrze.

– W naszej ekipie jeden z testów był pozytywny. To nie jest ekipa bezpośrednio występująca na scenie, natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, jaka jest sytuacja. Musieliśmy zostać poddani samoizolacji, najbliższe kilka dni będziemy spędzać w pokojach – mówi piosenkarz na nagraniu umieszonym w mediach społecznościowych.

– Czekamy na wyniki testów, my mieliśmy te testy negatywny, ja czuję się świetnie, tancerze czują się świetnie, nawet osoba zarażona czuje się bardzo dobrze. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Trudno, czasami trzeba zrozumieć to, co jest poza naszymi możliwościami – dodał Brzozowski.

Piosenkarz zaapelował również do fanów o "pozytywną energię" i przyznał, że żałuje, iż nie będzie mógł uczestniczyć w ceremonii otwarcia.

