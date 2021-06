Obrzydliwa i bluźniercza wystawa na Fotofestiwalu w Łodzi. Szokujące zdjęcia

11 czerwca w Galerii Off Piotrkowska w Łodzi otwarta została wystawa Marcelo Zammenhoffa "Archiwum Regresywne". W opisie ekspozycji zamieszczonym na stronie Fotofestiwalu możemy przeczytać, że stanowi ona "podsumowanie najciekawszego dorobku i autorską dokumentację fotograficzna".

"Wagina polska", czyli bluźniercze zdjęcia w łódzkiej galerii

"Prace będą częściowo związane z głównym miejscem działania autora, czyli Łodzią, a także Berlinem oraz z postindustrialnymi czasami, gdy eksplodował rozkwit jego działań. Wiele z fotografii to artystyczne wyprawy mobilne. Na zdjęciach czasem widać ludzi, ale są i pejzaże techniczno-urbanistyczno-przyrodnicze. Rozpiętość prezentowanych serii fotograficznych to okres od ok. 1990 roku do dziś, czyli 31 lat. Kilka prac było już prezentowanych podczas poprzednich edycji Fotofestiwalu, lecz to tylko niewielka cząstka szerokiego spektrum zainteresowań autora, które obejmuje m.in.: estetykę lotniczą, ważne problemy społeczne, prowokację czy mistyfikację. Zostaną zaprezentowane również prace video, wpisujące się w nurt fotografii wnikliwej i metafizycznej. Wystawa jest zdecydowanie zaprzeczeniem monotematycznego minimalizmu w sztuce, nad czym ubolewa autor, który chciałby być prostym człowiekiem" – czytamy.

To, co rzeczywiście można zobaczyć wśród prac zaprezentowanych na wystawie szokuje, oburza i wysołuje niesmak. Na jednej z fotografii widzimy waginę, nad którą zwisa różaniec i odbyt obok którego postawiony jest obrazek z wizerunkiem świętego Jana Pawła II. Na innej pracy możemy zobaczyć rozkraczoną kobietę nad której waginą widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Kolejne zdjęcie prezentuje także waginę pomalowaną farbami białą i czerwoną, obok której ustawiono zdjęcie byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i flagę Polski. Inne ze zdjęć nawiązuje do katastrofy smoleńskiej: w stronę waginy skierowana jest miniaturka samolotu, a obok ustawione są zdjęcia Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

Ministerstwo kultury: Nie finansujemy i nie patronujemy ekspozycji

Głos w sprawie wystawy zabrało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które zapewniło, że nie finansuje i nie patronuje ekspozycji Marcelo Zammenhoffa.

"Wystawa „Archiwum Regresywne” nie była przedmiotem ani elementem wniosku złożonego do MKDNiS. Na żadnym etapie MKDNiS nie było poinformowane przez organizatorów o planowanej wystawie Marcello Zammenhoffa ani o jej treści. Wystawa powstała w ramach otwartego Programu Miasto, który stanowi niezależną część programu Fotofestiwalu i nie jest finansowana z dotacji MKDNiS. Każdy przypadek łamania prawa powinien być przedmiotem działania powołanych do tego organów" – czytamy w komunikacie zmieszczonym na stronie resortu kultury.

