Czy PiS bez Kaczyńskiego jest w stanie wygrać wybory? Ciekawy sondaż

W miniony weekend w Warszawie odbył się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego delegaci wybrali szefa ugrupowania, Radę Polityczną, Krajową Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny. Zgodnie z przewidywaniami na czele formacji stanął dotychczasowy lider Jarosław Kaczyński, który zadeklarował jednocześnie, że pokieruje partią po raz ostatni. – Po raz ostatni staję na czele PiS i chcę powiedzieć, że dziękuję państwu i Bogu, że staję na czele wtedy, kiedy PiS stoi przed ogromnymi zadaniami i ogromną szansą dla Polski – oświadczył tuż po ogłoszeniu wyników wyborów.

Czy PiS przetrwa bez Kaczyńskiego?

Według sondażu „Super Expressu”, przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster w dniach 26–27 czerwca 2021 na próbie 1088 dorosłych Polaków, zdecydowana większość wyborców PiS jest przekonana, że partia będzie odnosić sukcesy również po odejściu Jarosława Kaczyńskiego. Jedynie co piąty ankietowany ma co do tego wątpliwości.

Na pytanie, czy bez Jarosława Kaczyńskiego PiS jest zdolne wygrywać wybory, 61 wyborców Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziało "tak". Odpowiedź "nie" wybrało zaledwie 18 proc. badanych, a 21 proc. nie wie jeszcze, co się stanie z partią po odejściu dotychczasowego lidera.

Wyniki sondażu skomentował dla "Super Expressu" prof. Kazimierz Kik. – Wyborcy PiS nie zdają sobie sprawy, że bez Kaczyńskiego są bezwolną masą bez lidera. Teraz Kaczyński trzyma w ręku cały aparat – baronów, szefów regionów, strategicznych ministrów. I jeśli go zabraknie, wszyscy rzucą się sobie do gardeł. PiS nie ma bez Kaczyńskiego, tak jak PO nie ma bez Tuska – ocenił.

