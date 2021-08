Polscy strażacy są już w drodze do Turcji. Od kilkunastu dni kraj zmaga się z ogromnymi pożarami

"Zwróciłem się do premiera Mateusza Morawieckiego o udzielenie wsparcia Turcji, która potrzebuje samolotów i śmigłowców gaśniczych do walki z pożarami. Nasi Strażacy wkrótce udadzą się na miejsce. Przyjaciele w potrzebie mogą na nas liczyć. Dziękuję MSWiA za doskonałą współpracę" – napisał w czwartek na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Polscy strażacy wyruszyli do Turcji, by pomóc tamtejszym władzom w walce z groźnymi pożarami, które od 28 lipca prześladują kraj.

Jak poinformował w sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, śmigłowiec z polskim wsparciem jest już w drodze. W piątek drogą lądową wyruszyła pierwsza partia sprzętu i załogi.

"W odpowiedzi na apel władz Turcji o pomoc w gaszeniu pożarów na terenie ich państwa, zdecydowałem o wysłaniu na miejsce grupy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i helikoptera Black Hawk z Polskiej Policji. Grupa ratownicza wyruszyła dziś rano" – napisał minister na Twitterze.

"Do śmigłowca będą podpinane specjalne zbiorniki do zrzucania wody, tzw. Bambi Bucket. W zależności od potrzeb pod policyjnego Black Hawka typu S-70i podpięty może być mniejszy zbiornik gaśniczy o pojemności co najmniej 1500 litrów i maksymalnej masie do 1650 kg lub większy o pojemności co najmniej 2950 litrów i maksymalnej masie do 3100 kg. Specjalne zbiorniki gaśnicze stosowane są coraz częściej w walce z pożarami z powietrza. Umożliwiają gaszenie rozległych pożarów oraz prowadzenie akcji na dużych, trudnodostępnych terenach" – czytamy w komunikacie prasowym MSWiA.



Pomoc dla Grecji

Od kilkunastu dni również Grecja zmaga się z tragicznymi pożarami. Tysiące mieszkańców kraju zostało zmuszonych do ewakuacji. Sytuacja najtrudniejsza jest na terenach położonych na północ od Aten. W ciągu dnia temperatura przekracza tam 40 stopni. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości - nic nie wskazuje na to, by pogoda miała się zmienić w ciagu najbliższych dni.

W odpowiedzi na prośbę greckich władz, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o wysłaniu na miejsce polskiego wsparcia.

W sobotę ok. godz. 14.00. we Wrocławiu Zastępca Komendanta Głównego PSP dokona odprawy grupy, która wyruszy Grecji na pomoc. Polska skieruje tam 143 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 46 pojazdów z Wrocławia i Poznania. "Są to w sumie dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Zapotrzebowanie na pomoc otrzymano poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre)" – poinformowało ministerstwo w komunikacie.

