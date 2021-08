Tato – bądź, prowadź, chroń! Znamy datę tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny

„Tato – bądź, prowadź, chroń” – z takim hasłem na ulice Warszawy wyjdą w tym roku wszyscy uczestniczy tego pięknego i wyjątkowego wydarzenia, które zaplanowano na niedzielę 19 września.

Szesnasta edycja Marszu dla Życia i Rodziny

Szesnasta edycja Marszu dla Życia i Rodziny rozpocznie się punktualnie o godz. 11:00 na Placu Zamkowym. Tym razem organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny zdecydowali się na hasło, które ma być afirmacją ojcostwa i prawidłowo rozumianej roli ojca i męża w życiu rodzinnymi. To hasło przypomina jak odpowiedzialna postawa ojców jest ważna dla przyszłości i bezpieczeństwa dzieci, ale również całej rodziny. Postawa ojców jest również niezwykle ważna w kontekście zagrożeń kulturowych i ideologicznych, które coraz częściej wybrzmiewają w programach społecznych i politycznych.

– Kryzys XXI wieku, którego korzenie sięgają wielu dekad wstecz, widoczny jest także w zachowaniu mężczyzn, mężów i ojców. Dlatego tak istotnym dla całych społeczeństw, w tym narodu polskiego, jest należyte rozumienie i definiowanie pojęć takich jak „męskość”, „ojcostwo”, „odpowiedzialność” oraz konsekwentne życie w zgodzie z prawdziwymi wartościami – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

Hasło „Tato – bądź, prowadź, chroń!”, które będzie towarzyszyć szesnastej edycji Marszu dla Życia i Rodziny koresponduje również z obchodzonym obecnie w Kościele katolickim Rokiem św. Józefa. To właśnie ziemski ojciec Chrystusa, jest najlepszym wzorem dla mężów i ojców. Troska, miłość, opiekuńczość, odwaga i odpowiedzialność to z pewnością cechy, które posiadał święty Józef, a zarazem cechy, którymi powinien móc pochwalić się współczesny mężczyzna.

Miłość rodziców fundamentem rodziny

Organizatorzy wskazują, że dopóki Marsz dla Życia i Rodziny będzie szedł przez Polskę, dopóty pozostanie on okazją do zamanifestowania swojego poparcia dla ochrony życia na wszystkich jego etapach oraz przywiązania do rodziny, rozumianej w zgodzie z prawem naturalnym, jako trwały, stabilny i nierozerwalny związek jednej kobiety i jednego mężczyzny. Takie środowisko to bowiem najlepsze miejsce do prawidłowego rozwoju młodego człowieka, jego wzrostu duchowego, psychicznego i intelektualnego. Nic nie zastąpi dziecku rodziny opartej na stabilnym fundamencie miłości rodziców. –

– Żyjemy w czasach, w których próbuje się podważać oczywiste dla wszystkich pokoleń fakty. Dziś w różnych „ideologicznych propozycjach” podważa się znaczenie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, kontestuje się prawo naturalne i najbardziej podstawowe wartości ogólnoludzkie. Na świecie promuje się koncepcje, które zagrażają naszemu społeczeństwu. Niektórym odbiera się także prawo do urodzenia. Marsze dla Życia i Rodziny są piękną odpowiedzią na tego typu zakusy zwolenników „świata bez wartości i cnót” – podkreśla Paweł Ozdoba.

Organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny wskazują, że ze względu na ograniczenia, Marsz dla Życia i Rodziny w Warszawie będzie również emanacją wszystkich Marszów, które dotychczas odbywały się w Polsce. Przed tzw. pandemią koronawirusa, w całym kraju te prorodzinne wydarzenia odbywały się w ponad 140 miastach. – Organizacja lokalnych Marszów jest utrudniona, dlatego zapraszamy do uczestnictwa w jedynym tego rodzaju wydarzeniu jakim jest Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 19 września o godz. 11:00 w Warszawie. Start zaplanowaliśmy na Placu Zamkowym – mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, który zapewnia, że na wydarzeniu nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych.

Szesnasta edycja Marszu dla Życia i Rodziny odbędzie się 19 września (niedziela) o godz.11:00. Start na Placu Zamkowym w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Życia i Rodziny, które zaprasza do współpracy przy tworzeniu tego wydarzenia wszystkie organizacje prorodzinne w Polsce.

Informacja prasowa

