Giertych przeprasza i ostrzega Kukiza. "Jak tylko będzie mógł to Pana wykorzysta i wypluje"

Po zapowiedzi Pawła Kukiza, że zamierza poprzeć nowelizacje ustawy medialnej, Roman Giertych umieścił w mediach społecznościowych obraźliwy wpis.

Kilka dni po środowym głosowaniu były lider Ligi Polskich Rodzin postanowił przeprosić Kukiza za swoje zachowanie. Do przeprosin dołączył jednak polityczny apel.

List otwarty Giertycha do Kukiza

Roman Giertych postanowił rozpocząć od wytłumaczenia swojego szokującego wpisu.

"Kilka dni temu, po głosowaniu przez Pana za lex antyTVN napisałem na tt »szmatakukiz«. Istotą tego wpisu było przypomnienie Pańskich słów, gdy zapowiedział Pan tę swoją nazwę na okoliczność ewentualnego zostania politykiem. Bardzo ostro krytykuję to co Pan zrobił, lecz nie było moim celem Pana obrazić. Jeżeli poczuł się Pan urażony moimi słowami to przepraszam" – napisał na Facebooku.

"Chciałbym jednak jednocześnie Pana przestrzec. Wchodząc w rozmowy i sojusz polityczny z Jarosławem Kaczyńskim staje Pan w bardzo długim szeregu polityków, którzy już tego próbowali" – czytamy dalej. Następnie Roman Giertych wymienia kilkunastu polityków, m.in. Lecha Wałesę, Radosława Sikorskiego, Andrzeja Leppera i samego siebie.



"Uważa Pan, że będzie Pan jedynym, któremu ta współpraca wyjdzie na zdrowie?" – pyta Giertych.

"On kłamie, oszukuje, nie dotrzymuje obietnic i każdego najchętniej jak tylko może to upokarza. Niech Pan zobaczy co robi z Gowinem, który mu wiernie przez 6 lat służył" – apeluje do Pawła Kukiza. Następnie wspomina jak prezes Prawa i Sprawiedliwości rozgrywał Andrzej Leppera. "Pamiętam te rozmowy, jeszcze przed rozpadem koalicji, gdy Kaczyński uwodził wręcz Leppera miłymi opowieściami, a po cichu szykował mu wieloletnią odsiadkę. Niech się Pan nie łudzi. Jak tylko będzie mógł to Pana wykorzysta i wypluje" – ostrzegł adwokat.

List otwarty kończy się apelem. "Niech się Pan z nim nie wiąże, bo to Pana zniszczy do końca. A przy okazji dając mu większość przyczyni się Pan do olbrzymich szkód dla Polski" – skwitował Roman Giertych.

