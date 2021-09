Ujawniono majątek Szymona Hołowni. Kwoty mogą szokować

Szymon Hołownia nigdy nie pełnił publicznych funkcji, nie musiał więc wypełniać oświadczeń majątkowych. Nigdy też nie podzielił się z opinią publiczną tą informacją. Dziennikarze Magazynu Wirtualnej Polski jako pierwsi ujawnili majątek lidera Polski 2050.

Jak informują dziennikarze WP, w połowie sierpnia za pośrednictwem biura prasowego stowarzyszenia Polska 2050, poprosili o udostępnienie stanu majątku Szymona Hołowni, po kilku tygodniach dowiedzieli się od Michała Kobosko, że polityk nie ma teraz obowiązku ujawniania swojego majątku.

Majątek Hołowni

Wiadomo, że Hołownia od 1997 r. pracował jako dziennikarz. Związany był m.in. z "Gazetą Wyborczą", "Newsweekiem", "Rzeczpospolitą". W latach 2007–2012 był dyrektorem programowym stacji Religia.tv, a w latach 2008-2019 na antenie TVN (wspólnie z Marcinem Prokopem) program "Mam Talent!". Na tym ostatnim niewątpliwe zarobił najwięcej. Oprócz tego wydał, głównie nakładem wydawnictwa Znak, kilkanaście książek, z których wiele trafiło na listy bestsellerów. Nazwisko Hołowni figuruje też w kilku fundacjach.

Na bazie powszechnie dostępnych informacji wiadomo, że Hołownia jeździ BMW 530d Touring (G31) z 3-litrowym silnikiem Diesla i mieszka w domu pod Warszawą. Do tego pracuje w apartamencie w centrum Warszawy.

Nieruchomości w Warszawie

Dziennikarze Wirtualnej Polski zaczęli więc szukać na własną rękę. Dotarli do informacji o nieruchomościach, które polityk posiada na terenie Polski, jednak nie mają wglądu w to, jaki jest stan jego konta bankowego czy ile posiada gotówki. Swoich ustaleń dokonali, przeglądając księgi wieczyste.

Wynika z nich, że w listopadzie 2015 r. Szymon Hołownia sprzedał za 1,7 mln złotych 90-metrowe mieszkanie wraz z miejscem postojowym w apartamentowcu na warszawskim Powiślu w pobliżu Centrum Nauki Kopernik. Nabywczynią była menedżerka z branży deweloperskiej. Z kolei w marcu 2015 r. za 670 tys. Hołownia sprzedał 100-metrowe mieszkanie w bloku w warszawskiej dzielnicy Wawer.

W październiku Szymon Hołownia wraz z żoną za 2 miliony złotych kupili dom na zamkniętym osiedlu w Otwocku. "Sama działka ma ponad 1500 mkw. Dwukondygnacyjny dom liczy ponad 200 mkw. Zbudowano go w 2009 r. Jak pisał "Newsweek", Hołownia ma tam m.in. małą kaplicę. Do tego dochodzi udział w drodze wewnętrznej, którą można dojechać do osiedla domów na przedmieściach Otwocka. Nieruchomość stanowi współwłasność Szymon Hołowni i jego żony" – czytamy na wp.pl. "Obciąża ją hipoteka w wysokości 3 107 287 zł" – zaznaczono.

Małżeństwo ma także mieszkanie w apartamentowcu na warszawskim Powiślu, które kupiło w maju 2018 r., które kupiło za 940 tys. zł. To dwa pokoje z aneksem kuchennym, 64,5 mkw., do tego dwa miejsca w garażu podziemnym. Mieszkanie obciążone jest hipoteką na kwotę 1,5 mln złotych.

Domek na Podlasiu

Hołownia jest też posiadaczem działki o wielkości 0,6 hektara w powiecie sokólskim na Podlasiu. Stoi na niej ponad 120-metrowy dom oraz zabudowania gospodarcze. W 2012 r. za 22 tys. dokupił dodatkowy hektar wokół swojej posiadłości. Rzeczoznawca, którego dziennikarze Wirtualnej Polski poprosili o wycenę posiadłości, oszacował wartość działek, domu i budynków gospodarczych na 900 tys. złotych.

Łączna wartość wszystkich nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Szymon Hołownia, według szacunków rzeczoznawców oraz cen transakcyjnych, to 3,84 mln złotych.

