Poród podczas akcji Straży Granicznej. Imigrantka z Konga urodziła dziecko

We wtorek 4 września Straż Graniczna po raz kolejny odnotowała ponad pół tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy. Było ich aż 590. Zatrzymano 39 osób – głównie obywateli Iraku.

Minionej dobry funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali sześć osób za pomaganie w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wśród nich było dwóch obywateli Rumunii, obywatel Holandii, obywatel Ukrainy oraz obywatel Polski z województwa pomorskiego. Tylko w październiku zatrzymano 26 takich osób.

Poród na granicy

Rzecznik prasowa Straży Granicznej ppor. Anna Michalska przekazała, że podczas akcji SG jedna z imigrantek zaczęła rodzić.

– Namierzyliśmy organizatora, obywatela Holandii, który jechał na granicę po imigrantów. Okazało się, że w 16-osobowej grupie migrantów jedna z kobiet była w ciąży. Po chwili 34-letnia obywatelka Konga zaczęła rodzić. To był 7-8 miesiąc ciąży – przekazała.

Kobieta trafiła od razu do szpitala, gdzie urodziła zdrowe dziecko. – Można sobie wyobrazić, jak to zdarzenie mogłoby się skończyć, gdybyśmy nie namierzyli organizatora tego przerzutu – dodała.

Ppor. Michalska podkreśliła, że „jeśli migranci, którzy znaleźli się w Polsce nie chcą złożyć wniosku o pomoc w naszym kraju, są wówczas odsyłani”.

Stan wyjątkowy

Od 2 września w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy, obejmujący 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Sprawa ma związek z koczującymi przy granicy migrantami, których zwożą tam białoruskie służby. Do pomocy funkcjonariuszom SG skierowano żołnierzy.

We wtorek Rada Ministrów zdecydowała, że zwróci się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. Andrzej Duda przychylił się do wniosku rządu, a w czwartek zgodę w tej sprawie wyraził Sejm.

Straż graniczna codziennie informuje o prowokacjach, jakich dokonują przedstawiciele białoruskich służb. W poniedziałek na granicy z Polską została znaleziona atrapa ładunku wybuchowego.

