Ekstradycja Syryjczyka do Polski. Przewodził grupie organizującej nielegalną migrację

Informację przekazał w środę rzecznik prasowy komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Dariusz Sienicki.

Syryjczyk organizował nielegalną migrację do Polski

"Mężczyzna był organizatorem nielegalnej migracji z Białorusi przez Polskę do krajów Europy Zachodniej. Razem z innymi osobami z uzyskanych w ten sposób środków finansowych przekazał do organizacji terrorystycznych co najmniej 30 mln dolarów" – poinformował.

Wobec mężczyzny był wystawiony europejski nakaz aresztowania. Pod koniec kwietnia Syryjczyka zatrzymano w Niemczech w ramach działań koordynowanych przez Europol, realizowanych jednocześnie w ośmiu krajach Europy. W zeszłym tygodniu w ramach ekstradycji został przekazany do Polski. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Co najmniej 3500 tys. nielegalnych cudzoziemców

"Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że od marca 2021 r. do listopada 2023 r. grupa, którą kierował Syryjczyk, zorganizowała przerzut z Białorusi do Polski i innych krajów Europy Zachodniej nie mniej niż 3500 osób, głównie z Syrii, Jemenu i Iraku. Jako lider zorganizowanej grupy przestępczej Syryjczyk odpowiadał również za rozliczenia finansowe w gotówce i kryptowalutach. Według szacunków, przez portfele kryptowalutowe należące do członków grupy przestępczej przetransferowano około 581 mln dolarów amerykańskich, z czego 30 mln dolarów trafiło do organizacji terrorystycznych: zbrojnego skrzydła Hezbollahu i Palestyńskiego Dżihadu" – czytamy na stronie internetowej Straży Granicznej.

Śledztwo w sprawie prowadzi Nadbużański Oddział SG pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

