Absurdalne porównanie Polaków z imigrantami. Ostre spięcie w studio

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas niedzielnej debaty na kanale "Super Expressu". Zaproszeni do studia politycy dyskutowali o sytuacji na granicy z Białorusią, gdzie niemal codziennie dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia granicy i incydentów z atakowaniem polskich żołnierzy, policjantów i strażników granicznych włącznie. Cudzoziemcy z najrozmaitszych państw Afryki i Bliskiego Wschodu są zwożeni na Białoruś, gdzie instruuje się ich, a nawet szkoli, jak atakować polskich mundurowych.

W trakcie dyskusji Dobromir Sośnierz przekonywał, że działających przy granicy tzw. aktywistów, którzy 'w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wspomagania nielegalnej imigracji" należy "zdelegalizować i powsadzać do więzień". Przypomniał, że pomaganie w nielegalnym przekraczaniu granicy stanowi przestępstwo.

Z przedstawicielem Konfederacji polemizował Marek Krawczyk reprezentujący Polskę 2050, jednak szczególnie zaskakujące – a być może charakterystyczne – słowa padły chwilę później, kiedy głos Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy.

Imigranci na granicy. Diduszko-Zyglewska: Polacy "dokładnie tak jak teraz ci ludzie tu"

– Gdyby nas Polaków w historii traktowano tak, jak Pan teraz proponuje potraktować ludzi. Nikt z nas nie mówi, że należy wpuszczać wszystkich, którzy chcą wjechać do Unii Europejskiej, natomiast Pan proponuje, żeby ludzi, którzy zamarzają, którzy potrzebują pomocy medycznej – mówiła przedstawicielka Lewicy.

– Którzy są przestępcami – wtrącił Sośnierz. – Którzy są przestępcami według pana, gdyby tak traktować Polaków, którzy na początku lat 80. przez zieloną granicę uciekali do Niemiec i tam byli w obozach dla uchodźców, dokładnie tak jak teraz ci ludzie tu. Polska emigracja z XIX wieku, Polska emigracja do Anglii itd. Polska jest krajem, który dzięki solidarności innych krajów przetrwał potworne rzeczy – powiedziała Diduszko-Zyglewska.

Sośnierz: Pani jest odklejeńcem

– Polacy nie forsowali siłą granicy. Pani obraża naszych imigrantów porównujących do tych dzikusów, którzy taranują granicę? To jest plucie na pamięć naszych przodków. Co pani opowiada w ogóle? Pani jest kolejnym odklejeńcem, którego trzeba odsunąć od władzy – powiedział wzburzony Sośnierz.

