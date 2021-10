Jak być skutecznym w świecie polityki, samorządu i biznesu? V zjazd Akademii Patriotyzmu przed nami

Kilka miesięcy temu startowała II edycja Akademii Patriotyzmu. Teraz nieuchronnie zbliża się do wielkiego finału. Zanim on jednak nastąpi, organizatorzy zapraszają słuchaczy projektu na V zjazd. Podobnie jak we wrześniu, odbędzie się on równolegle w dwóch miastach: Krakowie i Warszawie.

W najbliższą sobotę obie grupy spotkają się podczas zajęć, podczas których główny akcent będzie położony na rolę młodych liderów w życiu społecznym, politycznym i biznesowym. W Warszawie tematykę omówi najmłodszy poseł tej kadencji Sejmu RP, Rober Gontarz. W Krakowie w tym samym temacie spotka się z nimi prezes fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego, dr Krzysztof Tenerowicz. Ponadto grupa krakowska spotka się z wieloletnim samorządowcem oraz prezesem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Grzegorzem Biedroniem. Temat spotkania to „Turystyka i samorząd. Szanse i perspektywy”. Warszawska grupa będzie natomiast zgłębiać tematykę gospodarczo- ekonomiczną w którą wprowadzi ją dyrektor Departamentu Badań i Innowacji Finansowych NBP, który wygłosi wykład pt. „Historia myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie”. Projekt Akademia Patriotyzmu to inicjatywa fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego. Jej adresatami są głównie uczniowie i studenci. Program oparto na czterech blokach tematycznych: gospodarce, polityce, historii i mediach. Celem jest przygotowywać i edukować młodzież zainteresowaną podjęciem aktywności społecznej. Partnerem strategicznym Akademii jest KGHM Polska Miedź S.A. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a bierze w nim udział kilkadziesiąt młodych osób z całego kraju. Więcej informacji na jego temat jest dostępnych na stronie akademiapatriotyzmu.pl.