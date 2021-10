Wybory w PO. Kandydat dostał wsparcie Tuska i przegrał

O przegranej poinformował na Twitterze sam zainteresowany. Szełemej pogratulował też rywalowi, Michałowi Jarosowi. Wskazał, że przed nim trudne zadanie i życzył mu powodzenia. Warto przypomnieć, że prezydent Wałbrzycha przegrał mimo, że jego kandydaturę poparł sam Donald Tusk. Jednak nie tylko on.

"Mimo popracia Donalda Tuska, Grzegorza Schetyny i Rafała Trzaskowskiego Roman Szełemej chyba nie wygrał. Będzie zamiesznie w dolnośląskiej Platformie" – komentuje w mediach społecznościowych dziennikarka "Wprost" Joanna Miziołek.

Posła Michała Jarosa popierali natomiast m.in. senator Bogdan Zdrojewski i poseł Robert Kropiwnicki. Sam Jaros opublikował krótki wpis: "Dziękuję:-)". Oficjalne i szczegółowe wyniki wyborów w Platformie Obywatelskiej poznamy za jakiś czas.

Pomaska kontra Struk

Roman Szełemej to kolejny kandydat, który nie poradził sobie w wyborach, choć dostał oficjalnie poparcie Tuska. W podobnej sytuacji jest poseł Agnieszka Pomaska.

"Gratulacje dla nowego Przewodniczącego Regionu Pomorskiego PO Mieczysława Struka. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wsparcie w tych ostatnich tygodniach. Mile wspominam wszystkie spotkania w pomorskich powiatach. Do zobaczenia na kolejnych!" – napisała na Twitterze Agnieszka Pomaska. Rywala parlamentarzystki PO w wyborach partyjnych poparł dotychczasowy przewodniczący PO na Pomorzu Sławomir Neumann.

W ramach zorganizowanych w sobotę wyborów, działacze PO wybierali także nowego przewodniczącego partii. Tutaj niespodzianek nie będzie, ponieważ jedynym kandydatem na to stanowisko był Donald Tusk. Pełnił on obowiązki szefa formacji od momentu swojego powrotu wiosną do krajowej polityki.

