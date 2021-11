Prezydent wręczył nominacje generalskie

Prezydent podkreślił symbolikę daty 11 listopada. – Od tamtego pamiętnego 1918 roku, kiedy przyjmujemy, że Polska odzyskała niepodległość, poprzez przekazanie zwierzchnictwa nad wojskiem brygadierowi, wtedy jeszcze, Józefowi Piłsudskiemu, późniejszemu marszałkowi RP, to święto było ważne i było obchodzone zawsze. Nawet wtedy, kiedy nie wolno było go obchodzić przez wiele, wiele lat – powiedział podczas swojego wystąpienia.

– Dzisiaj jest ono oficjalnie w kalendarzu całego polskiego społeczeństwa, władz państwowych, jednym z najważniejszych symbolicznych wydarzeń w roku o niezwykłym ładunku patriotycznym i niezwykłym ładunku historycznej pamięci – powiedział.

Prezydent o sytuacji na granicy

W trakcie uroczystości prezydent zwrócił też uwagę, że Polska po raz pierwszy zmaga się ze zjawiskiem ataku hybrydowego. Podkreślił, że nasz kraj zdobywa w tym zakresie doświadczenie, jednak wszystko odbywa się w dużym trudzie. Andrzej Duda podziękował generałom Wojska Polskiego za służbę i działania na rzecz obrony granicy.

– Dziękuję za to, że te wszystkie działania są realizowane z takim poświęceniem. Dziękuję za to, że są realizowane sprawnie. Dziękuję za to, że są realizowane w taki sposób, w jaki powinny być realizowane według wszystkich współczesnych wzorców działania służb mundurowych – mówił prezydent.

