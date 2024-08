To on kandydatem PiS na prezydenta? "Figura kompromisowa"

Według informacji uzyskanych przez "Fakt" kandydatem PiS ma być Zbigniew Bogucki, były wojewoda zachodniopomorski, poseł klubu PiS. Bogucki jest z wykształcenia adwokatem, ma 44 lata. W lutym 2024 r. został ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina w wyborach samorządowych. W wyborach tych (zakończonych w pierwszej turze reelekcją Piotra Krzystka) uzyskał blisko 27 proc. głosów.

"Decyzja o kandydaturze Boguckiego jest wynikiem zdroworozsądkowego podejścia, mającego na celu uniknięcie wewnętrznej wojny w partii. Wybór Boguckiego ma za zadanie nie pogłębiać podziałów między frakcjami związanymi z Mateuszem Morawieckim, Beatą Szydło czy Zbigniewem Ziobrą. Wystawienie w wyborach kandydata związanej z nimi frakcji mogłoby wpłynąć na to, że poszczególni politycy uzyskaliby większą władzę w partii, czego nie chce pozwolić Jarosław Kaczyński" – czytamy.

Tabloid wskazuje, że "Wybór kandydata na prezydenta nie ma być wyborem dobrym, tylko takim, który nie poróżni bardziej skłóconych frakcji. Decyzja ma być również podyktowana układem sił w partii Jarosława Kaczyńskiego".

– Wybór Boguckiego byłby podyktowany wewnętrzną sytuacją w PiS. Bogucki jest w partii bezpiecznym kandydatem, ponieważ nawet jeśli przegra wybory to nie osłabi, ani nie wzmocni to żadnego wiodącego polityka PiS. Gdyby kandydatem został np. Mateusz Morawiecki to jego pozycja w partii znacząco by wzrosła, wybór Boguckiego nie niesie za sobą takich konsekwencji – mówi osoba z bliskiego otoczenia prezesa PiS.



Bogucki chce zjednać sobie partię

Obecnie Zbigniew Bogucki prowadzi kampanię wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, w ramach której próbuje przekonać do siebie kolegów i koleżanki z partii. "Z tego właśnie wynika jego ostatnia aktywność w partyjnych konferencjach oraz programach telewizyjnych Republiki. Zadanie nie należy jednak do najłatwiejszych" – czytamy.

– W Boguckim poza elokwencją i inteligencją nic nie gra do Kampanii Prezydenckiej – twierdzi informator z Nowogrodzkiej. Podczas spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że kandydat partii na urząd prezydenta zostanie przedstawiony do 11 listopada.

