Premier: Ponownie stajemy wobec agresji ze strony wschodniego sąsiada

"Dzisiaj ponownie stajemy wobec agresji ze strony wschodniego sąsiada. Czy można i czy da się porównać wydarzenia sprzed ponad stu lat do dzisiejszych? Sytuacja nie jest tak dramatyczna – tamta, sprzed ponad stu lat, wymagała męstwa i ofiarności najwyższej próby: gotowości do oddania swojego życia. Obecna, chociaż jest na pewno bardzo poważna i dla wielu dramatyczna, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia" – napisał Morawiecki na swoim profilu na Facebooku.

Dodał, że obecna sytuacja na wschodniej granicy Polski "to nowy typ wojny". "To wojna, w której amunicją są cywile i przekazy medialne. Ale choć zmieniły się zasady walki, to jedno pozostaje niezmienne - miarą bezpieczeństwa jest gotowość do obrony Rzeczypospolitej, obrony jej granic i suwerenności" – podkreślił prezes Rady Ministrów.

Godzina próby

Morawiecki zacytował też słowa marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane w lipcu 1914 roku: "Zwyciężać można nawet w najtrudniejszych warunkach, wyjść udaje się nieraz z najcięższego położenia – pod jednym wszakże warunkiem: trzeba jasno patrzeć w najczarniejszą choćby prawdę".

Premier ocenił, że "do umiłowanej niepodległości Polacy szli na wielu frontach, z wieloma przywódcami, «grali na wielu fortepianach», byleby cel został osiągnięty. "Nie byłoby tego celu, gdyby nie wola całego Narodu Polskiego, który od wielu, wielu lat, zjednoczył swoje wysiłki w godzinie próby. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie obrona Ojczyzny przed bolszewickimi zakusami ze Wschodu w 1920 roku. W tej godzinie próby, Polacy raz jeszcze pokazali, że w obliczu zagrożenia potrafimy wznieść się ponad podziałami i solidarnie stawić odpór" – podkreślił.

