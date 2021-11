Budka chce "strategii walki z COVIDEM". Celna odpowiedź Terleckiego

We wtorek rozpoczęło się 43 posiedzenie Sejmu. Na początku obrad przewodniczący klubu parlamentarnego PO domagał się „rzetelnej debaty na temat strategii rządu w walce z Covidem”. Zarzucił rządzącym brak wykorzystania rekomendacji Rady Medycznej.

Terlecki odpowiada na pretensje Budki

– Tak jak wczoraj informowałem pana premiera, po raz kolejny domagamy się jako klub Koalicji Obywatelskiej rzetelnej debaty na temat strategii rządu w walce z Covidem. Panie premierze, pan dużo podróżuje w ostatnim czasie, ale pan chyba nie zauważył, że dzisiaj mamy 526 ofiar. To są kolejne istnienia ludzkie, które macie na sumieniu tylko dlatego, że nie prezentujecie żadnej spójnej strategii. Potraficie dużo mówić, ale nie jesteście w stanie wykonać rekomendacji własnej Rady Medycznej. Pani premierze, czas się skończył. To już nie jest czas na to, byście prezentowali kolejne PR-owskie zagrywki. Czas wreszcie posłuchać ekspertów. Jest pan odpowiedzialny nie tylko za bezpieczeństwo wewnętrzne, ale również za zdrowie życie Polaków. Dzisiaj, w tym miejscu powinien pan zaprezentować strategię walki z Covidem – powiedział Borys Budka.

Z głosem przeciwnym zgłosił się szef klubu PiS, Ryszard Terlecki.

– Ja z wnioskiem przeciwnym. Otóż gdybyśmy wnieśli teraz obostrzenia, to wychodziłby pan Budka tutaj na tę mównicę i mówił, że one są niepotrzebne. To jest dokładnie taka sytuacja – powiedział polityk.

Nowe restrykcje

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zaprezentował "alertowy pakiet obostrzeń".

W ramach pakietu wprowadzono zakaz lotów do siedmiu państw afrykańskich, w tym do RPA. Osoby, które będą wracały z tych krajów, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni.

– Możliwość zwolnienia ich z kwarantanny będzie wprowadzona od 8. dnia po teście PCR – poinformował szef MZ Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Warszawie.

„Pakiet alertowy” zawiera też obostrzenia krajowe. W ramach pakietu alertowego wszystkie obiekty, które miały limit zapełnienia 75 proc., będą miały ten limit zmniejszony do 50 proc. m. in. – kina, teatry, gastronomia, hotele, opery, kościoły. Nie dotyczy to osób zaszczepionych na Covid-19. W zgromadzeniach i uroczystościach może uczestniczyć max. 100 osób. Limit uczestników w wydarzeniach sportowych (poza obiektami) to 250 osób.

Obostrzenia mają obowiązywać do 1 do 17 grudnia.

