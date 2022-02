Lex Czarnek. Lewica apeluje do prezydenta o zawetowanie ustawy

Nowelizacja Prawa oświatowego zmienia zasady funkcjonowania w szkołach organizacji pozarządowych i zakłada wzmocnienie roli kuratorów. Wczoraj Sejm odrzucił sprzeciw Senatu. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Andrzej Duda ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Lewica krzyczy: Weto!

Dziś przed Pałacem Prezydenckim odbyła się konferencja Lewicy w sprawie Lex Czarnek. Posłanki Lewicy wezwały prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania noweli Prawa oświatowego. – Odbiera ona uczniom i rodzicom prawo do decydowania o sobie, o zajęciach dodatkowych w szkole — wskazywały posłanki Lewicy.

– Zwracamy się o wysłuchanie uczniów i uczennic, których głos powinien być dla głowy państwa najważniejszy w sprawie decyzji o podpisaniu lub nie ustawy Lex Czarnek— mówiła posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Na konferencji przed Pałacem Prezydenckim byli obecni uczniowie i przedstawiciele organizacji młodzieżowych związanych z Nową Lewicą. – Jako uczniowie i uczennice chcemy wolnej, suwerennej i otwartej szkoły, w której to rodzice wraz ze swoimi dziećmi będą decydować o tym, w jakich zajęciach chcą uczestniczyć i jakie mają być prowadzone. Szkoły, która nauczy poszanowania drugiego człowieka, przyrody i kultury — mówiła Milena Gut z Młodej Lewicy.

Jakie zmiany w przepisach?

Nowe przepisy zakładają, że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek uzyskać informacje (nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć) dotyczące danej organizacji pozarządowej - plan działania, konspekt zajęć czy materiały wykorzystywane na zajęciach. Dodatkowo dyrektor miałby uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty w sprawie działań takiej organizacji w danej placówce. Na wydanie takiej opinii kurator ma 30 dni.

Uczniowie będą potrzebować pisemnej zgody rodzica, aby móc uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez organizacje pozarządowe. Nie będzie to dotyczyło organizacji harcerskich. Dodatkowo przepisy zakładają możliwość odwołania dyrektora szkoły lub placówki przez kuratora oświaty. Jednak do tego muszą zostać spełnione określone warunki.

Jeśli dyrektor nie wypełnia zaleceń kuratora, ten może wezwać go do wyjaśnień. W przypadku, gdy dyrektor nadal nie wywiązywałby się z obowiązków, wtedy kurator może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora bez wypowiedzenia, jeszcze w czasie roku szkolnego. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora. Nowela nie przewiduje możliwości odwołania się dyrektora od decyzji organu prowadzącego.

Zdanie rodziców

Lewica utrzymuje, że rodzice nie będą mogli decydować o tym, co dzieje się w szkołach. Tymczasem wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski zauważa, że właśnie Lex Czarnek zwiększa „znaczenie i rolę rodziców wobec tego, co dzieje się w szkole". – Część rodziców uważa, że nachalna seksedukacja przez pana przebranego za panią nie jest dobrym rozwiązaniem - wskazywał wiceszef resortu na antenie Polskiego Radia. Zwrócił uwagę, że ustawa pozwoli uniknąć po pierwsze treści ideologicznych, a po drugie upolitycznienia zajęć dydaktycznych.

