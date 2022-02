Skandaliczny wpis pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest decyzja uczelni

W ubiegły czwartek rzecznik prasowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz działacz Partii Razem Samuel Nowak opublikował na Twitterze szokujący wpis dotyczący nienarodzonych dzieci.

Uniwersytet Jagielloński poinformował w mediach społecznościowych, że Nowak został wezwany do złożenia wyjaśnień w tej sprawie do swojego bezpośredniego przełożonego. We wtorek zapadła decyzja w sprawie zakończenia współpracy z Nowakiem przez UJ.

„Umowa o pracę z Panem Samulem Nowakiem zostanie rozwiązana. Władze uczelni zapoznały się z wyjaśnieniami pracownika, zatrudnionego na stanowisku administracyjnym, przeprowadziły konsultacje z dyrekcją Instytutu Psychologii UJ i kierownictwem Wydziału Filozoficznego UJ” – czytamy na twitterowym koncie.

„Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy podjęto decyzję o wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po uzyskaniu opinii związków zawodowych, umowa o pracę z Panem Samuelem Nowakiem zostanie rozwiązana” – wytłumaczono.

Kuriozalny wpis Samuela Nowaka

Chodzi o następujący wpis: "Płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków, co za różnica?".

Sprawę nagłośnił szczeciński rady Dariusz Matecki, który w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie obrzydliwego wpisu pracownika UJ.

"Prawie 40-letni facet z Partii Razem sugeruje robienie farszu do pierożków z ludzkich płodów, z dzieci" – napisał Matecki dołączając pytanie do lidera partii Razem Adriana Zandberga, czy popiera on "takie kulinarne rozwiązania".

Radnemu udało się także dodzwonić do rzecznika Instytutu Psychologii krakowskiego uniwersytetu. Niestety pan Samuel Nowak odmówił rozmowy na temat swojego wpisu oraz stwierdził, że w 2004 roku powstał film dotyczący tworzenia farszu do pierogów z nienarodzonych dzieci.

Niedoszły radny Sejmiku Wojewódzkiego z ramienia partii Razem brał także udział w akcjach protestacyjnych przeciwko ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi, a także zachęcał do zgłaszania Zofii Klepackiej do organizacji World Sailing w celu uniemożliwienia jej udziału w zawodach z powodu jej "nieprawomyślnych" poglądów.

