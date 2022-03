Kraska: Obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie skorzystać z opieki medycznej w Polsce

Wiceminister zdrowia, pytany w Programie I Polskiego Radia o zakażenia koronawirusem, odpowiedział, że choć teraz obserwuje się stabilizację, to resort liczy się z tym, że liczba przypadków w najbliższym czasie wzrośnie.

Jako powód wskazał fakt, że na Ukrainie w momencie wybuchu wojny piąta fala pandemii była w epicentrum. Dodał, że poziom wyszczepienia wynosił tam około 35 proc.

Przekazał, że "niepokojące jest to", że wśród Ukraińców nie ma entuzjazmu dla szczepienia przeciw COVID-19. – Stworzyliśmy te warunki, ale myślę, że te ruchy antyszczepionkowe, które były w Polsce, także miały duży wpływ na świadomość obywateli Ukrainy – ocenił.

Kraska przypomniał, że prowadzona jest duża akcja szczepień i w każdym punkcie przyjmującym uchodźców jest także punkt szczepień lub dojeżdża tam szczepionkobus.

Polska obejmie opieką zdrowotną uchodźców

Wskazywał także na szczepienia dzieci przyjeżdżających z Ukrainy. – Wiemy, że te szczepienia na choroby zakaźne wieku dziecięcego też nie były na wysokim poziomie, dlatego udostępniamy bezpłatnie szczepienie jeśli chodzi o polio, odrę, różyczkę – przekazał.

Wyjaśnił, że dzięki zapisom procedowanej specustawy uchodźcy będą mieli zagwarantowaną opiekę zdrowotną.

– I to będzie z datą wsteczną od 24 lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, wszyscy obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać bezpłatnie, powtarzam: bezpłatnie, czy to z pomocy lekarza rodzinnego, czy też z pomocy specjalistycznej, czy też lecznictwa szpitalnego. Te osoby nie będą musiały za to płacić – podkreślił Kraska.

