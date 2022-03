Maląg: Specustawa pomoże szybko i kompleksowo zadbać o uchodźców z Ukrainy

DoRzeczy.pl: Odwiedziła pani w sobotę Stalową Wolę, gdzie dzięki szybkiej decyzji prezydenta miasta powstał hub wytchnieniowy dla dzieci z Ukrainy. Jak pani ocenia to miejsce?

Marlena Maląg: Od kilkunastu dni Polska jest na pierwszej linii frontu, aby pomagać obywatelom Ukrainy, którzy szukają schronienia w wyniku działań wojennych prowadzonych przez Putina. Przyjęliśmy ponad 900 tys. osób, w tym dzieci z domów dziecka. Postanowiliśmy zorganizować skoordynowaną pomoc, która jest niezbędna w takim wypadku. To działanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.

Jak wygląda praca w tym miejscu?

Zostały utworzone dwa sztaby, a ich pracę będzie koordynowała Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, a ze strony MSWiA Paweł Szefernaker. Punkt dla dzieci w Stalowej Woli to miejsce wyjątkowe, w bardzo krótkim czasie stworzone przez pana prezydenta, bo dosłownie w kilka godzin zostało zorganizowanych tysiąc miejsc o bardzo wysokim standardzie. Pracują tu wolontariusze, którzy opiekują się dziećmi pod każdym względem, otrzymując opiekę psychologiczną, ale też higieniczną. Wolontariusze uczą również komunikowana się w języku polskim i dają poczucie bezpieczeństwa, a to jest bardzo ważne.

Jak wiele osób przyjął już punkt recepcyjny?

W ciągu ostatniej nocy było to ponad 300 dzieci, które pomimo trudu podróży i traumy wojennej są uśmiechnięte, bo czują się bezpieczne.

Minister Socha będzie koordynować pracę dwóch sztabów. Jak ona będzie wyglądała?

Pierwszy sztab będzie nosić nazwę ''Ewakuacja dzieci'', któremu został dedykowany numer: 532 402 575 oraz adres mail: ewakuacjadzieci@mrips.gov.pl. Drugi nosi nazwę ''Miejsce dla dzieci'' gdzie mamy numer: 666 383 956 i adres mail: miejscedladzieci@mrips.gov.pl. Tutaj mogą się zgłaszać osoby chcące przywieść do Polski dzieci oraz osoby, czy organizacje mogące zapewnić im miejsce. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom angażującą się w pomoc dla dzieci i dorosłych uchodźców.

W specustawie będzie instytucja opiekuna tymczasowego. Kim on będzie?

Będą to osoby, z którymi np. dzieci przyjechały do Polski.

Czy będzie rządowe wsparcie finansowe dla uchodźców?

Przepisy specustawy zapisują, że obywatele Ukrainy, którzy przekraczają granice po 24 lutego, dostają na 180 dni możliwość legalnego pobytu w Polsce z prawem do pracy. To bardzo ważne, gdyż właśnie prawo do pracy pozwala na mocy dyrektyw unijnych i polskich przepisów, aby obywatel Ukrainy miał prawo do wszystkich świadczeń socjalnych na terenie danego kraju. Oczywiście będziemy też stwarzać liczne udogodnienia, aby rodzice mogli znaleźć pracę, a dzieci opiekę.

