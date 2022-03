Polityk KO: W TVN24 Tuska nie zapytają o Smoleńsk

Prezydent Ukrainy przemówił w piątek w polskim Sejmie w trakcie Zgromadzenia Narodowego. Wołodymyr Zełenski dziękował Polsce za pomoc Ukraińcom oraz podkreślał, że oba kraje łączy teraz specjalna więź. Prezydent Ukrainy nawiązał również do katastrofy smoleńskiej.

– Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada – mówił Zełenski. – Widzieliśmy wczoraj, jak i o czym mówiły państwa Unii Europejskiej; widzieliśmy, kto jest prawdziwym liderem, kto walczy o spójną i połączoną Europę, o wspólne europejskie bezpieczeństwo, a kto próbował nas powstrzymać, kto próbował was powstrzymać – dodał.

Tusk zaskoczony słowami Zełenskiego

Jak informuje portal wprost.pl, słowami Zełesnkiego był "niemile zaskoczony" prezydent Ukrainy. Miał być na tyle poirytowany, że nie zdecydował się na rozmowę z dziennikarzami.

– Tusk idzie z przekazem do swoich. Jest umówiony na wieczorną rozmowę w TVN24, a tam go o słowa prezydenta Ukrainy o Smoleńsku nie zapytają – ocenia polityk KO, który chciał pozostać anonimowy.

– W Platformie jest wkurzenie i przekonanie, że Duda dogadał się z Zełenskim, żeby powiedział o Smoleńsku. Pewnie w zamian za dalsze wspieranie militarne Ukrainy – twierdzi polityk.

Doradca prezydenta Dudy w rozmowie z portalem zaprzecza tym doniesieniom. – W Platformie kompletnie już zwariowali. Zełenski jest na wojnie, jego ludziom spadają bomby na głowę, a oni uważają, że prezydent Ukrainy chce rozgrywać naszą wewnętrzną politykę – mówi.

