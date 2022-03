Szefernaker: Niemcy rozbudują kolejne punkty recepcyjne

Od początku wojny na Ukrainie do Polski przyjechało 1,758 mln osób – podała w poniedziałek na Twitterze Straż Graniczna. W ostatnią niedzielę funkcjonariusze SG odprawili na polsko-ukraińskich przejściach granicznych 82,1 tys. osób. Dla porównania w sobotę było to 79,8 tys. uchodźców, a w piątek – 76,2 tys. ukraińskich uciekinierów.

Polska pomaga uchodźcom

W poniedziałek podczas konferencji prasowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wiceszef tego resortu przekazał najnowsze informacje dotyczące polskiej pomocy dla uchodźców.

Paweł Szefernaker podkreślił, że każdy obywatel Ukrainy, który chce kontynuować swoją podróż na zachód Europy otrzyma od polskich władz stosowną pomoc.

– Każdemu uchodźcy wojennemu z Ukrainy, który dobrowolnie chce się udać do innego państwa w UE, rząd polski zapewnia bezpłatny transport, autokarowy lub kolejowy. Przez ten weekend były podstawione dodatkowe pociągi PKP, także innych spółek kolejarskich, było to koordynowane przez ministra Andrzeja Adamczyka, przez MI. To były dodatkowe pociągi specjalne do Niemiec z Krakowa, Katowic, Warszawy przez Poznań – powiedział.

Wiceminister wskazał także, że strona niemiecka poprosiła polski rząd o wstrzymanie ostatnich 3 pociągów z uchodźcami z powodu "wąskiego gardła".

– Bardzo się cieszę z deklaracji, jaka na początku tej wideokonferencji dzisiaj, z naszymi partnerami z Niemiec padła. Osobiście brałem udział na początku tej wideokonferencji i nasi partnerzy wskazali, że rozbudują swoje punkty recepcyjne. Prawdopodobnie będą to punkty recepcyjne w Zgorzelcu i Rzepinie – powiedział Szefernaker.

Wiceszef MSWiA powiedział także, że w poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie, na którym omawiana będzie kwestia nadawania Ukraińcom numerów PESEL.

– Przygotowujemy się jako administracja rządowa i samorządowa, aby wspólnie ruszyć z rejestracją uchodźców z Ukrainy, która rozpocznie się 16 marca. Dzisiaj o godzinie 16:30 mamy kolejne spotkanie w formie wideokonferencji z prezydentami wszystkich miast w Polsce. Wczoraj ten system był testowany i wszystko przebiegło pomyślnie. Jesteśmy o krok od rozpoczęcia nadawania numerów PESEL – wskazał Szefernaker.

