Konwencja programowa PO. Tusk uderza w rząd. "Polski naród oniemiał"

Po krótkim wstępie Donalda Tuska zostało odtworzone przemówienie mera Kijowa Witalija Kliczki. Następnie głos zabrali prominentni politycy Platformy Obywatelskiej oraz zaproszeni goście.

Samorządowcy apelują o wsparcie rządu

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że to, co dzieje się w Polsce w związku z uchodźcami, to "piękny poryw serca, ale improwizacja". Podkreślił potrzebę stworzenia systemu wsparcia samorządów oraz relokacji.

W podobnym tonie wypowiadała się również prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która dziękowała wszystkim wolontariuszom za wsparcie samorządów. Z kolei gospodarz Wałbrzycha Robert Szełemej mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed małymi miejscowościami w związku z duża liczbą osób z Ukrainy szukających schronienia w Polsce.

"Polska sumieniem NATO"

Lukas Gehrke z Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej zwrócił uwagę, że Polska w ciągu trzech tygodni przyjęła więcej uchodźców niż Niemcy w czasie całego kryzysu syryjskiego w latach 2015-2016. – Jesteście naprawdę wielcy. I "wielcy" to odpowiednie słowo – podkreślił.

Z kolei był były dowódca armii USA w Europie gen. Ben Hodges stwierdził, że Polska jest "sumieniem NATO". – Za około dwa tygodnie siły rosyjskie dotrą do punktu zwrotnego. Nie mówię, że wojna się wtedy skończy, ale siły ukraińskie mogą zacząć wtedy zyskiwać przewagę – ocenił były wojskowy.

Głos zabrał również były szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Anders Fogh Rasmussen przekonywał, że Unia Europejska powinna natychmiast wstrzymać import ropy i gazu z Rosji.

Sikorski apeluje do Chin

Na kongresie głos zabrał również były minister obrony narodowej w rządzie PO-PSL Tomasz Siemoniak. – Polska armia musi być armią zwycięskiej wojny. W obronie ojczyzny musimy być najlepsi na świecie. Tu chodzi o naszą niepodległość i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń Polaków – mówił polityk.

Były szef MSZ Radosław Sikorski zaapelował do Chin o nieudzielanie pomocy Rosji. – Czy naprawdę chcecie, abyśmy za każdym razem jak rozważamy kupno chińskiego produktu, zastanawiali się czy to nie będzie finansowało wojny Putina? – mówił europoseł.

Tusk: Polski naród oniemiał

Na koniec wydarzenia raz jeszcze głos zabrał lider PO Donald Tusk, który skupił się na krytyce polskich władz.

– Świat oniemiał, gdy zobaczył, na co stać polski naród. Ale polski naród oniemiał, gdy zobaczył, na czym polega niemota polskiego rządu, jeśli chodzi o organizację. Mieli 100 dni, od momentu, gdy było jasne, że dojdzie do wojny. Co zdążył zrobić polski rząd przez 100 dni od sygnału, że będzie inwazja? Zaprosić proputinowskich polityków do Polski i pojechać do Madrytu, żeby tę międzynarodówkę wzmocnić – mówił były szef Rady Europejskiej na kongresie programowym swojej partii.

– Polki i Polacy wykonali wysiłek, który jest nieporównywalny z żadną inną sytuacją w Europie po 1945 roku. Mam kolejne pytanie do rządu: Kiedy wreszcie zwrócicie się o uruchomienie mechanizmu solidarności europejskiej? Na co czekacie? – pytał Tusk.

