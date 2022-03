250 zł dopłaty do zakupu telewizora. Sejm przyjął przepisy

Nowela ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej trafi teraz do Senatu. Za jej przyjęciem w Sejmie opowiedziało się 437 posłów, przeciw było 17, wstrzymało się 4. Konfederacja chciała odrzucenia propozycji, jednak wniosek nie przeszedł.

Zmiany w nowelizacji

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej 24 lutego. Ustanowiła ona świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej za zakup dekodera lub odbiornika telewizyjnego.

Uchwalona w środę nowela doprecyzowuje krąg osób uprawnionych do świadczenia i ustanawia dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Program ma być realizowany do końca 2022 r. Wnioski o środki będzie można składać m.in. za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Rząd podkreśla, że dopłaty nie należy traktować jako świadczenia socjalnego, ale element sprawiedliwości społecznej. Zmiana standardów nadawania jest wymuszona przepisami unijnymi.

Zmiana podzielona na etapy

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap – od 28 marca 2022 r. – będzie dotyczyć województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap – od 25 kwietnia 2022 r. – województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap – od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 r. – województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.